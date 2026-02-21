¡Duelo parejo! San Martín 0-0 Osasco EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

San Martín (Perú) y Osasco (Brasil) se verán las caras el día de hoy en el marco de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. En uno de los partidos más importantes del campeonato continental, claramente se espera que las ‘Santas’ puedan sacar cara por el país frente a un rival de enorme cuidado y que desde la previa representaba ser uno de los candidatos al título.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de esta noche, San Martín venció a Banco República (25-14, 25-15, 25-13) y perdió frente a Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18). Por otro lado, Osasco derrotó a Olympic (25-7, 25-12 y 25-12) y volvieron a ganar ante Boston College (25-8, 25-18 y 25-18). Es así que el Polideportivo Lucha Fuentes vibrará con un nivel que promete mucho.
¿A qué hora juegan San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?
- 16:00 | México (CDMX)
- 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:00 | Bolivia y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?
- Latina TV
- Latina Web
- Confederación Sudamericana de Voleibol | Youtube