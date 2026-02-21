¡Duelo parejo! San Martín 0-0 Osasco EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

San Martín y Osasco se enfrentan el día de hoy por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. A continuación, sigue el punto a punto del partido.

Las 'Santas' pisan el terreno de juego para realizar los trabajos competitivos a minutos de que inicie el partido ante Osasco.

Osasco también se encuentra en el campo de juego y ultiman detalles minutos antes de que inicie el partido en el Polideportivo Lucha Fuentes.

San Martín y Osasco están presenten en el campo de juego y son parte de la presentación para luego darse el inicio del encuentro.

Osasco se acerca un poco en el marcador y ahora lo pierden por 2 puntos en este primer set.

Ahora la San Martín está por debajo en el marcador e intenta acercarse a un Osasco que viene encontrando su mejor nivel.

San Martín (Perú) y Osasco (Brasil) se verán las caras el día de hoy en el marco de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. En uno de los partidos más importantes del campeonato continental, claramente se espera que las ‘Santas’ puedan sacar cara por el país frente a un rival de enorme cuidado y que desde la previa representaba ser uno de los candidatos al título.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de esta noche, San Martín venció a Banco República (25-14, 25-15, 25-13) y perdió frente a Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18). Por otro lado, Osasco derrotó a Olympic (25-7, 25-12 y 25-12) y volvieron a ganar ante Boston College (25-8, 25-18 y 25-18). Es así que el Polideportivo Lucha Fuentes vibrará con un nivel que promete mucho.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

16:00 | Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?