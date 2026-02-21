Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sudamericano de Clubes

¡Duelo parejo! San Martín 0-0 Osasco EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

San Martín y Osasco se enfrentan el día de hoy por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Sigue las incidencias del partido.

Set 1: ¡Osasco 11-9 San Martín!

Ahora la San Martín está por debajo en el marcador e intenta acercarse a un Osasco que viene encontrando su mejor nivel.

Publicidad

Set 1: ¡Osasco 8-8 San Martín!

Partido bastante parejo en este tramo del partido y apareció Paola Rivera para igualar la contienda.

Set 1: ¡Osasco 4-6 San Martín!

Osasco se acerca un poco en el marcador y ahora lo pierden por 2 puntos en este primer set.

Set 1: ¡Osasco 1-3 San Martín!

San Martín se mantiene arriba en el marcador y apareció Fernanda Tomé para un gran punto.

¡Empezó el partido!

San Martín empieza ganando tras buen punto por parte de Aixa Vigil.

Publicidad

¡Presentación oficial de los equipos!

San Martín y Osasco están presenten en el campo de juego y son parte de la presentación para luego darse el inicio del encuentro.

¡Osasco realiza el calentamiento!

Osasco también se encuentra en el campo de juego y ultiman detalles minutos antes de que inicie el partido en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¡San Martín sale a calentar!

Las 'Santas' pisan el terreno de juego para realizar los trabajos competitivos a minutos de que inicie el partido ante Osasco.

¡Resultados previos de San Martín y Osasco!

San Martín

  • San Martín 1-3 Alianza Lima
  • San Martín 3-0 Banco República

Osasco

  • Osasco 3-0 Boston College
  • Osasco 3-0 Olympic

¡Partidos de hoy!

  • San Martín vs. Osasco (17:00)
  • Alianza Lima vs. Sesi (19:30)

Por el séptimo lugar

  • Olympic vs. Banco República de Uruguay (En competencia)
Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del San Martín vs. Osasco!

San Martín y Osasco se enfrentan el día de hoy por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. A continuación, sigue el punto a punto del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
© Composición BOLAVIP.San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

San Martín (Perú) y Osasco (Brasil) se verán las caras el día de hoy en el marco de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. En uno de los partidos más importantes del campeonato continental, claramente se espera que las ‘Santas’ puedan sacar cara por el país frente a un rival de enorme cuidado y que desde la previa representaba ser uno de los candidatos al título.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de esta noche, San Martín venció a Banco República (25-14, 25-15, 25-13) y perdió frente a Alianza Lima (21-25, 25-10, 25-17, 25-18). Por otro lado, Osasco derrotó a Olympic (25-7, 25-12 y 25-12) y volvieron a ganar ante Boston College (25-8, 25-18 y 25-18). Es así que el Polideportivo Lucha Fuentes vibrará con un nivel que promete mucho.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • 16:00 | México (CDMX)
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver San Martín vs. Osasco por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • Latina TV
  • Latina Web
  • Confederación Sudamericana de Voleibol | Youtube
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y se alista para recibir la Copa América
Voley

Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y se alista para recibir la Copa América

Días, horarios y dónde ver a Alianza Lima, Regatas y San Martín en el Sudamericano de Vóley
Voley

Días, horarios y dónde ver a Alianza Lima, Regatas y San Martín en el Sudamericano de Vóley

Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito
Voley

Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito

Regatas Lima luchó, pero no le alcanzó: Sesi jugará en semifinales ante Alianza Lima
Voley

Regatas Lima luchó, pero no le alcanzó: Sesi jugará en semifinales ante Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo