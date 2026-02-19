Es tendencia:
Estuvo cerca de dirigir la Selección Peruana y ahora reemplazaría a Pablo Guede en Alianza Lima

Alianza Lima estaría pensando en cambiar a Pablo Guede. Por un nombre mucho más importante, un técnico que casi llega a la Selección Peruana.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima piensa contratar a este técnico por Pablo Guede.
© GeminiAlianza Lima piensa contratar a este técnico por Pablo Guede.

Alianza Lima atraviesa horas decisivas tras los resultados irregulares obtenidos bajo el mando de Pablo Guede. La directiva blanquiazul ha iniciado la búsqueda de un nuevo estratega que logre enderezar el rumbo del equipo en la presente temporada.

El posible director técnico de Alianza Lima

El nombre que ha tomado mayor fuerza en las últimas horas es el del argentino Gustavo Álvarez. Según reveló el periodista José Varela, el técnico es la opción principal para tomar las riendas del club íntimo de forma inmediata.

Álvarez no es un desconocido para el balompié nacional, pues cuenta con un pasado importante en la Liga 1. Su experiencia previa dirigiendo a Atlético Grau y Sport Boys le otorga un conocimiento profundo del entorno local.

Curiosamente, el perfil de Álvarez fue tan valorado recientemente que su nombre sonó con fuerza para la Selección Peruana. Su capacidad táctica y gestión de grupo lo pusieron en el radar de la Videna antes de este acercamiento con Matute.

Gustavo Alvarez cuando dirigió al Aldosivi por la Superliga 2019/20 de Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Reemplazo inmediato para Pablo Guede

Los directivos de Alianza Lima ya mantienen conversaciones fluidas sobre aspectos netamente futbolísticos con el estratega. La intención es concretar un “cambio de timón” urgente para no perder pisada en la lucha por el título nacional.

El ciclo de Pablo Guede ha sido cuestionado por la falta de regularidad y un funcionamiento colectivo que no termina de convencer al hincha. Esta situación ha forzado a la gerencia deportiva a buscar un perfil con mayor identidad y propuesta ofensiva.

Revolucionario dentro de Alianza Lima

Gustavo Álvarez viene de cumplir campañas destacadas en el extranjero, consolidándose como un técnico moderno y adaptable. Su metodología de trabajo encajaría con el proyecto que busca implementar la institución victoriana para este 2026.

Se espera que en los próximos días se defina la desvinculación de Guede para dar paso al anuncio oficial. La llegada de Álvarez supondría un golpe anímico importante para un plantel que necesita seguridad desde el banquillo.

Gustavo Álvarez estuvo hace poco en la Universidad de Chile. (Photo by Alejandro Pagni/Getty Images)

DATOS CLAVES

  • Gustavo Álvarez es la opción principal para dirigir Alianza Lima, reveló José Varela.
  • Pablo Guede dejaría Alianza Lima en 2026 tras iniciar búsqueda de nuevo técnico.
  • Atlético Grau y Sport Boys fueron dirigidos anteriormente por el argentino Gustavo Álvarez.
Manuel Alejandro Carranza Salas
