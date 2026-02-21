Es tendencia:
Alianza Lima cayó 3-0 ante Sesi y se despide de jugar la final del Sudamericano de Clubes

Alianza Lima perdió ante Sesi por el pase a la final del Sudamericano de Vóley 2026 en el Coliseo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

Por Bruno Castro

Alianza Lima Vóley.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima Vóley.

El Sudamericano de Clubes llegó a su final para los equipos peruanos, ninguno pudo llegar a la gran final. En este caso, el conjunto de Alianza Lima cayó por 3-0 ante Sesi Bauru y de esta forma, no logró repetir la clasificación al Mundial de Clubes. No obstante, todavía tiene un partido más por el tercer lugar.

En este caso, el conjunto de Facundo Morando entró frío al partido, por lo menos es lo que parece. Esto debido a que el primer set lo terminaron perdiendo con un contundente 25 a 12, siendo el resultado más doloroso de la noche. Ya que demostraron un nivel bastante bajo.

Por otro lado, el cuadro de Brasil en ningún momento bajó los brazos, si bien las locales mejoraron, pero no pudieron hacer nada en el segundo set con un 20 a 25 que complicaba el panorama para el partido.

No obstante, en el tercer set hubo una gran oportunidad para poder llegar a meterse al partido. Llegaron a estar 24 a 24 y tener la chance de ganar. Pero los errores a la hora de los saques hicieron que lo pierdan al final 26 a 28 y se despidan del partido.

Alianza Lima perdió ante Sesi Bauru (Foto: Alianza Lima).

Previa

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se viene definiendo en el Coliseo Luisa Fuentes en Villa El Salvador. El cuadro de Alianza Lima en este caso tiene que medirse ante Sise Bauru en un partidazo. Duelo que se disputará desde las 19:30 horas de Perú, la transmisión estará a cargo de Latina. Pero podrás seguir todos los incidentes en Bolavip Perú.

En el caso de Alianza Lima, llegan de forma invicta a esta semifinal después de dominar su grupo. Las ‘Blanquiazules’ terminaron venciendo por 3-0 a Club Banco República, mientras que luego superaron al conjunto de la Universidad San Martín por 3-1. Esto le permitió quedar en el primer lugar del Grupo A.

Por su lado, Sesi Bauru también fue el mejor de su grupo. En este caso, venció a Club UVIV por 3-0, mientras que hizo lo mismo frente a Regatas Lima. Si bien las peruanas dieron una gran pelea en los tres sets que se jugaron, no fue suficiente como para que puedan llegar a robar al menos un punto.

¡Final del partido, Sesi ganó!

El cuadro de Sesi Bauru derrotó en el tercer set a Alianza Lima 28 a 26 y con ello jugará la final, tras vencer por 3-0 a las 'íntimas'.

Set 3: Alianza Lima 24-24 Sesi

Final de suspenso en Villa El Salvador.

Set 3: Alianza Lima 22-22 Sesi

Empate entre Alianza Lima y Sesi en un final emocionante.

Set 3: Alianza Lima 18-20 Sesi

El cuadro de Sesi y Alianza Lima en un set bastante peleado.

Set 3: Alianza Lima 13-14 Sesi

El cuadro de Sesi se pone adelante en el marcador ante Alianza Lima.

Set 3: Alianza Lima 10-8 Sesi

Tiempo pedido por Sesi, Alianza Lima se pone fuerte en este tercer set.

Set 3: Alianza Lima 5-5 Sesi

Parejo inicio en este tercer set.

¡Ya se juega el tercer set!

Se juega el tercer set entre Alianza Lima y Sesi Bauru.

¡Lo ganó el Sesi!

Sesi gana el segundo set 25 a 20 a Alianza Lima.

Set 2: Alianza Lima 19-23 Sesi

Alianza Lima no se da por vencido e intenta sorprender.

Set 2: Alianza Lima 13-19 Sesi

Nuevo punto para Sesi que busca su segundo punto.

Set 2: Alianza Lima 10-15 Sesi

El cuadro de Sesi se comienza a alejar.

Set 2: Alianza Lima 8-11 Sesi

El cuadro de Alianza Lima se viene recuperando en este segundo set.

Set 2: Alianza Lima 3-7 Sesi

El cuadro de Sesi vuelve fuerte al campo.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se disputa el segundo set entre Alianza Lima vs. Sesi Bauru.

¡Sesi se quedó con el primer set!

El cuadro de Sesi se quedó con el primer set 25 a 12 ante Alianza Lima.

Set 1: Sesi 22-10 Alianza Lima

Sesi cada vez más cerca de sumar su primer punto.

Set 1: Sesi 19-8 Alianza Lima

El cuadro de Alianza Lima no se da por vencido e intenta salvar el set.

Set 1: Sesi 16-4 Alianza Lima

El cuadro de Sesi está imparable y busca su primer punto.

Set 1: Sesi 12-2 Alianza Lima

Alianza Lima muy por debajo de su nivel, lo va perdiendo 12 a 2 ante Sesi.

Set 1: Sesi 7-1 Alianza Lima

El cuadro de Bauru a salido con todo al campo y está superando a Alianza Lima cómodamente.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan en Villa El Salvador, Alianza Lima vs. Sesi Bauru por la semifinal del Sudamericano de Vóley 2026.

¡Entrada en calor!

El plantel entra en activación antes del partidazo.

¡Alianza Lima busca la final!

El plantel de Alianza Lima lista para buscar llegar a la final.

¡Alianza Lima llegó!

El plantel de Alianza Lima llegando a Villa El Salvador.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Sesi!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Sesi por el Sudamericano de Clubes de Vóley.

