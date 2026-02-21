Alianza Lima cayó 3-0 ante Sesi y se despide de jugar la final del Sudamericano de Clubes

El Sudamericano de Clubes llegó a su final para los equipos peruanos, ninguno pudo llegar a la gran final. En este caso, el conjunto de Alianza Lima cayó por 3-0 ante Sesi Bauru y de esta forma, no logró repetir la clasificación al Mundial de Clubes. No obstante, todavía tiene un partido más por el tercer lugar.

En este caso, el conjunto de Facundo Morando entró frío al partido, por lo menos es lo que parece. Esto debido a que el primer set lo terminaron perdiendo con un contundente 25 a 12, siendo el resultado más doloroso de la noche. Ya que demostraron un nivel bastante bajo.

Por otro lado, el cuadro de Brasil en ningún momento bajó los brazos, si bien las locales mejoraron, pero no pudieron hacer nada en el segundo set con un 20 a 25 que complicaba el panorama para el partido.

No obstante, en el tercer set hubo una gran oportunidad para poder llegar a meterse al partido. Llegaron a estar 24 a 24 y tener la chance de ganar. Pero los errores a la hora de los saques hicieron que lo pierdan al final 26 a 28 y se despidan del partido.

Alianza Lima perdió ante Sesi Bauru (Foto: Alianza Lima).

Previa

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se viene definiendo en el Coliseo Luisa Fuentes en Villa El Salvador. El cuadro de Alianza Lima en este caso tiene que medirse ante Sise Bauru en un partidazo. Duelo que se disputará desde las 19:30 horas de Perú, la transmisión estará a cargo de Latina. Pero podrás seguir todos los incidentes en Bolavip Perú.

En el caso de Alianza Lima, llegan de forma invicta a esta semifinal después de dominar su grupo. Las ‘Blanquiazules’ terminaron venciendo por 3-0 a Club Banco República, mientras que luego superaron al conjunto de la Universidad San Martín por 3-1. Esto le permitió quedar en el primer lugar del Grupo A.

Por su lado, Sesi Bauru también fue el mejor de su grupo. En este caso, venció a Club UVIV por 3-0, mientras que hizo lo mismo frente a Regatas Lima. Si bien las peruanas dieron una gran pelea en los tres sets que se jugaron, no fue suficiente como para que puedan llegar a robar al menos un punto.