Triunfó en Alianza Lima y nunca pudo volver: ahora jugará en club peruano bastante importante

El mercado de fichajes en el fútbol peruano continúa generando sorpresas de cara a la temporada 2026. Un viejo conocido de la hinchada de Alianza Lima está de regreso en nuestro país para asumir un reto distinto pero igual de exigente.

Ex Alianza Lima jugará en un equipo significativo

Se trata de Mauricio Affonso, el delantero uruguayo de 34 años que dejó una huella imborrable en el club íntimo. Tras varios años fuera del radar local, el atacante ha decidido volver al Perú para vestir una camiseta con mucha historia.

La Universidad San Martín ha logrado cerrar el fichaje del “Rey del Aire”, según informó el periodista Denilson Barrenechea en A Presión Radio. El cuadro “santo” busca dar un golpe de autoridad en la Liga 2 para asegurar su retorno a la máxima categoría.

Affonso es recordado con cariño en La Victoria por su gran capacidad goleadora y su juego aéreo durante 2018 y 2019. Aunque su nombre sonó en múltiples mercados para pegar la vuelta a Matute, el reencuentro con Alianza nunca se concretó de manera oficial.

Mauricio Affonso marcando en Matute. (Foto: X).

La misión principal de Mauricio Affonso

Ahora, el uruguayo llega a Santa Anita con la misión de ser el referente de un proyecto sumamente ambicioso. La directiva de la San Martín entiende que para salir de la segunda división se requiere de jerarquía y experiencia comprobada.

Este movimiento responde a una estrategia clara del club universitario por rodear a sus jóvenes talentos con futbolistas de trayectoria. La San Martín quiere dejar atrás los años de irregularidad y volver a ser ese equipo protagonista de la Liga 1.

Goleador de nivel para la Liga 2

El aporte de Affonso no será solo estadístico, sino también mental, ayudando a gestionar la presión de un torneo tan duro como el ascenso. Su paso por ligas como la de Sudáfrica y Uruguay le otorgan un bagaje valioso para este nuevo desafío en su carrera.

La noticia ha generado diversas reacciones entre los aficionados, quienes esperan ver si el goleador mantiene su olfato intacto. El debut de la San Martín en el torneo será, sin duda, uno de los eventos más seguidos por la prensa especializada.

Mauricio Affonso goleador de Alianza Lima en el pasado. (Foto: X).

DATOS CLAVES