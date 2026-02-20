Es tendencia:
Liga 1

¡Gol de Garcés! Alianza Lima 1-0 Sport Boys EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sport Boys juegan en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

32' ¡Goooooooooooooooool de Alianza Lima!

Renzo Garcés anota el 1-0 del partido tras un cabezazo en área de Sport Boys al aprovechar una muy buena asistencia de la misma manera por parte de Eryc Castillo.

31' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Advíncula estuvo muy cerca de anotar al llegar con peligro al área de Sport Boys y luego apareció Castillo para disparar desviado.

27' ¡Tarjeta amarilla para Pavez!

El volante central de Alianza Lima fue amonestado luego de barrerse en contra de Alarcón en el borde del área blanquiazul.

25' ¡Alianza Lima domina!

Por ahora es Alianza Lima quien domina el balón, pero todavía no ha sido capaz de generar peligro sobre el área defendida por el arquero Melián.

19' ¡Disparo de Castillo!

El extremo ecuatoriano de Alianza Lima se animó a rematar desde fuera del área, aunque no fue preciso y el balón se perdió fuera de la cancha sin mayor peligro.

16' ¡Tarjeta amarilla para Nequecaur!

El delantero de Sport Boys fue amonestado por una dura entrada por el sector derecho en contra de Carbajal, quien cayó en el campo muy dolorido.

14' ¡Aproximación de Alianza Lima!

Tras un tiro de esquina lanzado por Vélez, fue Garcés quien quiso ganar el balón por arriba y no pudo al cometer infracción en contra del arquero Melián.

10' ¡Disparo de Torres!

El volante de Sport Boys se generó el espacio en el mediocampo y probó desde larga distancia de forma muy peligrosa. Luego apareció Duarte para despejar el balón con propiedad.

8' ¡Intenta Alianza Lima!

Tras una buena combinación entre Cantero y Guerrero, el goleador de Alianza Lima no pudo asistir con claridad y el balón fue recuperado por Sport Boys.

4' ¡Partido de estudio!

Por ahora, tanto Alianza Lima como Sport Boys intentan imponer su idea de juego y el balón se mueve bastante por el mediocampo.

Tarjeta amarilla para Luis Urruti por reclamar airadamente al juez principal.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y Sport Boys disputan el primer tiempo del partido en un Matute repleto de aficionados.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Alianza Lima y Sport Boys pisan el gramado de juego del Estadio Alejandro Villanueva y estamos a instantes del pitazo inicial de este gran encuentro.

¡Calentamiento de los equipos!

Alianza Lima y Sport Boys ultiman detalles en los instantes previos al inicio del gran partido que se disputará en Matute.

¡Las novedades en Alianza Lima!

'L1 MAX' nos trae las noticias más importantes de Alianza Lima minutos antes de enfrentar a Sport Boys.

¡Las novedades en Sport Boys!

Gracias a 'L1 MAX' conocemos más detalle la actualidad de Sport Boys previo al duelo ante Alianza Lima.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede armó el siguiente equipo titular para recibir en casa a Sport Boys: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal; Pavez, Advíncula, Vélez, Cantero, Castillo y Guerrero.

Image

¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ahora se alistará para el duelo ante Sport Boys.

¡Alineación titular de Sport Boys!

Jaime de la Pava preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Alianza Lima: Melián; Mora, Alfani, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo, Urruti, Torres, Alarcón y Nequecaur.

Image

¡Cuidados y restricciones!

A todos los hinchas que asistirán esta noche al Estadio Alejandro Villanueva, conoce a detalle las permisiones en el ingreso al recinto deportivo.

Image

¡Los convocados de Sport Boys!

El entrenador Jaime de la Pava contará con los siguientes protagonistas para visitar a Alianza Lima.

Image
¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores para recibir esta noche a Sport Boys en Matute.

Image
Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Sport Boys!

Alianza Lima y Sport Boys juegan el día de hoy por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. A continuación, disfruta de todas las incidencias del duelo.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute será el escenario de uno de los partidos más importantes del fin de semana, así que desde la previa se espera un trámite plagado de emociones y a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas nada.

Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en Matute, Alianza Lima viene de empatar 0-0 ante Alianza Atlético en Trujillo, vencer 2-1 a Comerciantes Unidos y derrotar 2-1 a Sport Huancayo en condición de visita. Por otro lado, Sport Boys se impuso 1-0 ante Atlético Grau en el Callao, perdió 1-0 frente ADT en la ciudad de Tarma e igualó 1-1 contra Los Chankas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:00 | México (CDMX)
  • 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)
  • 21:00 | Bolivia y Venezuela
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 02:00 | España (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
