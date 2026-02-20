¡Gol de Garcés! Alianza Lima 1-0 Sport Boys EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute será el escenario de uno de los partidos más importantes del fin de semana, así que desde la previa se espera un trámite plagado de emociones y a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas nada.
Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en Matute, Alianza Lima viene de empatar 0-0 ante Alianza Atlético en Trujillo, vencer 2-1 a Comerciantes Unidos y derrotar 2-1 a Sport Huancayo en condición de visita. Por otro lado, Sport Boys se impuso 1-0 ante Atlético Grau en el Callao, perdió 1-0 frente ADT en la ciudad de Tarma e igualó 1-1 contra Los Chankas.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?
- 19:00 | México (CDMX)
- 20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)
- 21:00 | Bolivia y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 02:00 | España (día siguiente)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play