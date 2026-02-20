¡Gol de Garcés! Alianza Lima 1-0 Sport Boys EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima y Sport Boys juegan el día de hoy por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. A continuación, disfruta de todas las incidencias del duelo.

A todos los hinchas que asistirán esta noche al Estadio Alejandro Villanueva, conoce a detalle las permisiones en el ingreso al recinto deportivo.

La delegación de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva y ahora se alistará para el duelo ante Sport Boys.

Alianza Lima y Sport Boys pisan el gramado de juego del Estadio Alejandro Villanueva y estamos a instantes del pitazo inicial de este gran encuentro.

Por ahora, tanto Alianza Lima como Sport Boys intentan imponer su idea de juego y el balón se mueve bastante por el mediocampo.

Tras una buena combinación entre Cantero y Guerrero, el goleador de Alianza Lima no pudo asistir con claridad y el balón fue recuperado por Sport Boys.

El volante de Sport Boys se generó el espacio en el mediocampo y probó desde larga distancia de forma muy peligrosa. Luego apareció Duarte para despejar el balón con propiedad.

Tras un tiro de esquina lanzado por Vélez, fue Garcés quien quiso ganar el balón por arriba y no pudo al cometer infracción en contra del arquero Melián.

El delantero de Sport Boys fue amonestado por una dura entrada por el sector derecho en contra de Carbajal, quien cayó en el campo muy dolorido.

El extremo ecuatoriano de Alianza Lima se animó a rematar desde fuera del área, aunque no fue preciso y el balón se perdió fuera de la cancha sin mayor peligro.

Por ahora es Alianza Lima quien domina el balón, pero todavía no ha sido capaz de generar peligro sobre el área defendida por el arquero Melián.

El volante central de Alianza Lima fue amonestado luego de barrerse en contra de Alarcón en el borde del área blanquiazul.

Renzo Garcés anota el 1-0 del partido tras un cabezazo en área de Sport Boys al aprovechar una muy buena asistencia de la misma manera por parte de Eryc Castillo.

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute será el escenario de uno de los partidos más importantes del fin de semana, así que desde la previa se espera un trámite plagado de emociones y a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas nada.

Hablando de cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en Matute, Alianza Lima viene de empatar 0-0 ante Alianza Atlético en Trujillo, vencer 2-1 a Comerciantes Unidos y derrotar 2-1 a Sport Huancayo en condición de visita. Por otro lado, Sport Boys se impuso 1-0 ante Atlético Grau en el Callao, perdió 1-0 frente ADT en la ciudad de Tarma e igualó 1-1 contra Los Chankas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?

19:00 | México (CDMX)

20:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (ET)

21:00 | Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

02:00 | España (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026?