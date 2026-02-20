Además de Sekou Gassama, los dos borrados por Javier Rabanal en Universitario ante Sporting Cristal

Se viene la primera prueba de fuego tanto para Universitario de Deportes como para Sporting Cristal. Un duelo de alto impacto en el comienzo del Torneo Apertura. Ambos cuadros se verán las caras en lo que será el partido más esperado de este certamen nacional, esperando que pueda ser un juego que pueda ir viendo a los candidatos al título.

En este caso, Javier Rabanal la tiene más que clara a la hora de hacer la lista de convocados. Es por eso, que en este caso borró de un comienzo a Sekou Gassama, quien no está en ritmo y lo demostró en el último partido. Por esa razón esta vez no estará ni en el banco de suplentes, algo que no sorprende. No obstante, hay otros dos jugadores importantes que no fueron llamados.

Jugadores fuera de la convocatoria de Universitario (Foto: Gustavo Peralta X).

Por un lado tenemos a Anderson Santamaría, en este caso no es llamado por un tema de lesión. Si bien entrenó con el equipo, no quieren arriesgarlo, saben que es alguien importante, así que lo mantienen fuera de la convocatoria. Por su parte, Paolo Reyna tampoco es tomado en cuenta. Otro futbolista que venía siendo recurrente en el cuadro ‘crema’ y que esta vez lo verá en la TV.

Con esto queda en claro que Javier Rabanal, sabe muy bien que es lo que quiere de su equipo. Buscando jugadores que estén al 100%, no busca arriesgar a nadie, más sabiendo que es el inicio del torneo. Por esa razón que se verán a los que estén mejor físicamente, con la intensión de no tomar riesgos absurdos.

¿Cuándo se jugará el Sporting Cristal vs. Universitario?

Por la jornada número 4 del Torneo Apertura se viene uno de los encuentros más esperados. Un ‘Clásico Moderno’ entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes. Siendo el primer partido realmente candente de ambos cuadros en lo que va de la Liga 1 este año 2026.

Encuentro que en este caso se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero desde las 16:00 horas de Perú. El estadio elegido para este partidazo es el Alberto Gallardo del Rímac. La transmisión de este partido se podrá ver en la señal de L1 Max, mientras que se podrá seguir el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

