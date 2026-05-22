¿A qué hora juega y dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas por el título del Torneo Apertura?

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el duelo entre 'blanquiazules' y 'guerreros' por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima se jugará un partido decisivo en su lucha por conquistar el Torneo Apertura 2026, uno de los grandes objetivos planteados para esta temporada. El cuadro ‘íntimo’ depende de sí mismo y necesita vencer a Los Chankas en Matute para quedar a un paso del título.

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Sin embargo, el elenco visitante intentará dar el golpe y arruinar la fiesta ‘blanquiazul’. Revisa aquí todos los detalles sobre el horario y la transmisión de este esperado encuentro.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas?

El Alianza Lima vs Los Chankas se disputará este sábado 23 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro de La Victoria contará con el respaldo masivo de su hinchada e intentará celebrar en casa la obtención del primer torneo de la temporada.

Este encuentro tiene previsto iniciar a las 20:30 horas de Perú. A continuación, revisa los horarios para otros países de Sudamérica:

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México: 19:30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:30 horas

Venezuela, Bolivia y Chile: 21:30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 22:30 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO?

El compromiso entre Alianza Lima y Los Chankas será transmitido por las señales de L1 MAX y Movistar Deportes. Asimismo, los aficionados podrán seguir el cotejo de manera online mediante las plataformas DGO y Movistar TV App.

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Así llegan ambos equipos

Alianza Lima atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura 2026, donde acumula seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Además, ha mostrado fortaleza en Matute, ya que solo cedió un empate ante Sporting Cristal y ganó el resto de sus partidos como local. Con 36 puntos en la tabla, el equipo de Pablo Guede solo necesita un triunfo frente a Los Chankas para quedarse con el título.

Por su parte, Los Chankas venía atravesando una racha de tres encuentros sin ganar, aunque logró recuperarse en la última jornada tras imponerse como local ante CD Moquegua. Sin embargo, sus recientes actuaciones fuera de casa dejaron un empate y una derrota, por lo que buscarán revertir ese panorama en su visita a Matute.

DATOS CLAVES

El entrenador Pablo Guede dirige a Alianza Lima, club que lidera con 36 puntos.

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Alianza Lima ganará el Torneo Apertura 2026 si vence como local a Los Chankas.