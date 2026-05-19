CONAR definió al árbitro principal para el Alianza Lima vs Los Chankas en Matute

Se conoció el árbitro que dirigirá el Alianza Lima vs Los Chankas en Matute por el Torneo Apertura.

El Torneo Apertura 2026 está a punto de definirse y se viene un partido que podría definir al nuevo ganador. El Alianza Lima vs. Los Chankas a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva será un juego determinante para ver si el primer lugar se define este sábado.

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Es por esa razón que en la CONAR han buscado al que se considera un árbitro a la altura de este tipo de encuentros. Por lo que Michael Espinoza será el encargado de llevar las riendas de este partido. Por otro lado, David Huamán y Diego Jaimes serán los que vean las polémicas desde el VAR, así lo pudo dar a conocer el periodista Kevin Pacheco.

Michael Espinoza el juez principal del Alianza vs Los Chankas (Foto: X).

Michael Espinoza y la polémica con Alianza Lima

Michael Espinoza el año pasado estuvo involucrado en una gran polémica justo con Alianza Lima. Esto tras una anotación agónica de Matías Sen en el partido que se disputó en Trujillo entre Comerciantes Unidos y el cuadro de La Victoria. En este caso el árbitro decidió anular dicho tanto y terminó suspendido.

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Resulta que el juez vio la jugada varias veces y determinó cobrar una mano que supuestamente favorecía al cuadro de Cutervo. Determinando que el gol no debía ser convalidado.

“Aquí tengo una mano que está, para mí, en una posición natural. Con esa mano se apoya, porque si no el balón se le iba. El jugador con la mano hace que el balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy con mano de tiro libre”, se escucha en los audios de Espinoza.

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Después de esta jugada, el juez principal terminó suspendido, incluso tenía un partido programado entre Sport Huancayo y Melgar. Pero no estuvo a su cargo por esa sanción que recibió.

Tiago Nunes en contra de Michael Espinoza

Por otro lado, Tiago Nunes cuando estuvo en el 2023 con Sporting Cristal terminó muy molesto con el árbitro tras un juego ante UTC. Por ello, en conferencia de prensa descargó todas sus balas frente al colegiado al cual liquidó de la peor forma.

“El árbitro (Michael Espinoza) es el peor de la Liga 1, no hay duda de eso, es el peor árbitro que he visto en los últimos 20 años. Es increíble cómo trabaja ese señor. Todos los partidos que nos ha dirigido, es increíble, quizás es solo coincidencia pero es muy malo, en el caso de los líneas, creo que sí trabajaron bien”, explicó.

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