Alianza Lima toma decisión de último minuto para duelo ante Los Chankas por Liga 1

El club de Andahuaylas acusó al elenco 'íntimo' de no entregar entradas para la hinchada visitante en un partido clave por el Apertura 2026.

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la Liga 1 2026 comenzó a calentarse fuera de la cancha. A pocos días del compromiso en Matute, desde el cuadro de Andahuaylas revelaron una decisión tomada por el club ‘blanquiazul’ que ha generado polémica en la previa de uno de los encuentros más importantes del Torneo Apertura.

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Zoe Ganoza, Director Deportivo de Los Chankas, aseguró que Alianza Lima no brindó entradas para la hinchada visitante, situación que causó molestia en la institución andahuaylina.

“No dieron acceso para nuestra hinchada. Cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas pasará lo mismo. Yo creo que se asustaron”, declaró Ganoza sobre la medida tomada por el conjunto íntimo.

SOLO HINCHADA LOCAL EN EL ALIANZA LIMA VS CHANKAS 🔥



Zoe Ganoza, Director Deportivo del equipo de Andahuaylas, declaró que el cuadro blanquiazul no le dio entradas a la visita para el partido en Matute. pic.twitter.com/7m4gqt76u3 — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 22, 2026

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Los Chankas cuestionan decisión de Alianza Lima

Las declaraciones del directivo de Los Chankas rápidamente generaron repercusión entre los hinchas de ambos clubes. Desde el elenco visitante consideran que la decisión afecta a sus aficionados, quienes esperaban acompañar al equipo en un duelo determinante por el campeonato.

Además, Ganoza dejó entrever que la institución de Andahuaylas podría responder de la misma manera cuando le toque recibir a Alianza Lima en condición de local, aumentando así la tensión entre ambas escuadras.

Un partido clave en la lucha por el Apertura

Más allá de la polémica, el encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas será trascendental para la definición del Torneo Apertura 2026. El elenco ‘íntimo’ necesita sumar para ganar el título, mientras que el conjunto de Andahuaylas buscará dar el golpe en Matute y complicar las aspiraciones de los locales.

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Por ello, el ambiente alrededor del compromiso ya empezó a tomar temperatura incluso antes del pitazo inicial, en un choque que promete emociones dentro y fuera del campo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Los Chankas?

Alianza Lima recibirá a Los Chankas este sábado 23 de mayo por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El duelo será decisivo para los ‘victorianos’, ya que un triunfo en casa les permitiría quedarse con el título del Apertura.

DATOS CLAVES

Zoe Ganoza denunció que Alianza Lima negó entradas para la hinchada de Los Chankas.

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Alianza Lima ganará el Torneo Apertura 2026 si logra un triunfo en este partido.