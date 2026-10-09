Alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y FC Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

Asociacion Deportiva Tarma y FC Cajamarca se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca este sábado 10 de octubre desde las 13:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Asociacion Deportiva Tarma y FC Cajamarca

Asociacion Deportiva Tarma viene de ganarle 2-1 a Cienciano y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

FC Cajamarca viene de caer 1-2 ante Cusco y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Asociacion Deportiva Tarma y FC Cajamarca

Asociacion Deportiva Tarma (4-2-3-1): Carlos Solis, Orlando Nunez, Joaquin Pereyra, Elias Alejandro Ramos, Jhair Soto, John Narvaez, Luis Perez, Jeremy Canela, Jonathan Bauman, Joao Rojas, Marco Rodriguez. DT: Victor Rivera.

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FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Sebastian Enciso, Yordi Vilchez, Carlos Gomez, Alejandro Posito, Mauricio Arrasco, Carlos Correa, Jefferson Orejuela, Pedro Cejas, Brandon Palacios, Carlos Meza. DT: Celso Ayala.

Suplentes de Asociacion Deportiva Tarma: Juan Lucumi, Angel Ojeda Allauca, Horacio Benincasa, Jair Reyes, Leonardo Rugel, Aylton Mazzo, Jhojan Garcilazo, Alexander Hidalgo, Emerson Garcia, Juan Valencia, Jerry Navarro, Said Peralta, Hernan Rengifo.

Suplentes de FC Cajamarca: Jhan Vega, Renato Suarez, Sebastien Pineau, Valentino Sandoval, Samuel Aspajo, Arthur Gutierrez, Paulo Goyoneche, Patrick Alegria, Jose Lugo, Edson Aubert, Michel Rasmussen, Hairo Timana.

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La previa de Asociacion Deportiva Tarma y FC Cajamarca: todo lo que hay que saber