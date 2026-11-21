Alianza Lima y FC Cajamarca juegan en el Estadio Alejandro Villanueva en el cierre del Torneo Clausura 2026. Sigue todas las incidencias del encuentro.

En el cierre del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan por última vez en la presente temporada. El Estadio Alejandro Villanueva alberga uno de los últimos encuentros del campeonato regular, así que ahora podrás disfrutar de todas las incidencias de lo ocurre en la cancha en un trámite que promete bastante por lo que se juegan ambos equipos.

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El gol de Luis Ramos

Minuto a minuto de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

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Alineaciones confirmadas de Alianza Lima vs. FC Cajamarca por la Liga 1 2026

Alianza Lima | Ángel De la Cruz; Josué Estrada, Jussepi Garcia, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal; Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo; Cristian Neira, Alan Cantero y Luis Ramos. DT: Pablo Guede.

FC Cajamarca | Jonathan Medina; Jhon Vega, Yordy Vílchez, Héctor Timaná, Anderson Gutiérrez; Carlos Correa, Jefferson Orejuela; Carlos Meza, Jairo Lugo, Brandon Palacios y Piero Cejas. DT: Santiago Acasiete.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y FC Cajamarca disputan el cierre del Torneo Clausura 2026.

disputan el cierre del Torneo Clausura 2026. Estadio Alejandro Villanueva alberga este último partido del campeonato regular.

alberga este último partido del campeonato regular. Pablo Guede y Santiago Acasiete son los entrenadores confirmados para este encuentro.