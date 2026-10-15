Alineaciones de Sport Huancayo y Cusco por la Liga 1: formaciones probables

Se viene Sport Huancayo vs. Cusco este viernes 16 de octubre desde las 13:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Sport Huancayo y Cusco
Sport Huancayo viene de ganarle 1-0 a Deportivo Garcilaso y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Cusco viene de caer 1-2 ante Alianza Lima y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sport Huancayo y Cusco
Sport Huancayo (4-2-3-1): Angel Zamudio, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Jean Franco Falconi, Hugo Angeles, Nahuel Lujan, Ricardo Salcedo, Diego Carabano, Javier Sanguinetti, Ronal Huaccha, Piero Magallanes. DT: Richard Pellejero.
Cusco (4-3-3): Pedro Diaz, Ricardo Lagos, Carlos Gamarra, Jose Zevallos, Alvaro Ampuero, Ivan Colman, Carlos Montano, Diego Soto, Facundo Julián Callejo, Nicolas Silva, Lucas Colitto. DT: Javier Rabanal.
Suplentes de Sport Huancayo: Daniel Porozo, Juan Gimenez, Jeremy Rostaing, Juan Barreda, Juan Martinez, Aldair Ccorahua, Edu Villar, Aldo Quinonez, Yonatan Murillo.
Suplentes de Cusco: Jose Manzaneda, Carlo Diez, Marlon Ruidias, Juan Manuel Tévez, Andy Vidal, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera, Miguel Silveira dos Santos, Jose Bolivar.
La previa de Sport Huancayo y Cusco: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 16 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de Perú)
- Historial: 33 cruces — Sport Huancayo ganó 12, Cusco ganó 12 y empataron 9
- Último antecedente: 26/04/2026: Cusco 2-1 Sport Huancayo
- Próximo partido de Sport Huancayo: vs. Alianza Atletico, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Cusco: vs. Sporting Cristal, sábado 24 de octubre