Tras una buena temporada con camiseta de Sport Boys, hoy se confirmó que Mathías Llontop arregló con Universitario. Entérate más detalles del acuerdo y por cuánto tiempo se vestirá de merengue.

Distintos equipos vienen planificando lo que será la siguiente temporada y Universitario de Deportes no se mantiene alejado de dicha premisa. Si bien durante las últimas semanas se hablaba de la posibilidad, recién el día de hoy se pudo confirmar que Mathías Llontop será nuevo jugador merengue por dos temporadas y con la chance de renovar una más de acuerdo a cumplimientos.

Publicidad

Fuente: Instagram.

Siendo uno de los mejores jugadores de Sport Boys y que durante el último semestre demostró una enorme calidad por el carril izquierdo como lateral, aunque también podría cumplir la función de un volante mixto debido a sus cualidades en la cancha, Mathías Llontop da un salto de calidad en su carrera y llega en condición de libre a las filas de Universitario de Deportes.

“Mathías Llontop es nuevo jugador de Universitario de Deportes. Aunque Sport Boys buscó renovarle, el lateral tenía decidido cambiar de rumbo y ya se despidió de sus compañeros. Llontop llegó a un acuerdo con la ‘U’ por dos temporadas con opción a una más. Esta tarde, el técnico Carlos Desio también confirmó su salida”; reveló el periodista Enrique Vega.

Publicidad

Además, teniendo en cuenta que el defensor estaba prestado a Sport Boys ya que su pase pertenecía a FBC Melgar y que dicho vínculo vencía en diciembre próximo, se dio una aclaración de por medio. “Si bien su contrato con Melgar vence en diciembre de este año, el club arequipeño no tenía planes de renovarle ya que no contaba con él para la próxima temporada“.

✅🟡 Mathías Llontop es nuevo jugador de Universitario de Deportes. Aunque Sport Boys buscó renovarle, el lateral tenía decidido cambiar de rumbo y ya se despidió de sus compañeros. Llontop llegó a un acuerdo con la 'U' por dos temporadas con opción a una más. Esta tarde, el… pic.twitter.com/7jfE96O01p — Enrique Vega (@enriquevega__) November 20, 2026

La reacción de los hinchas de Universitario ante el fichaje de Mathías Llontop

De manera sorpresiva y siendo bastante contundentes, los hinchas de Universitario de Deportes no se mostraron tan contentos que digamos con la información de que Mathías Llontop es nuevo refuerzo del club. A través de distintos mensajes en redes sociales, se pudo apreciar un enorme sinsabor que va dirigido hacia la decisión de la dirigencia y hasta del propio Fabián Bustos.

Publicidad

“¿Quien lo pidió, el DT? Yo lo veo un jugador normalito. No aprendemos.

Lo que más estamos jodidos es en la volante”, “Estos de la dirigencia no aprenden. Otro paquete más. No aprendieron de los desastres de este año” y “Jugador de equipo chico“; fueron algunas de las reacciones más llamativas y resonantes del pueblo merengue ante la llegada de Mathías Llontop.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

Fuente: ‘X’.

DATOS CLAVES