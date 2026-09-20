La polémica frase de José Carvallo en pleno Deportivo Garcilaso vs. Universitario: “Que no nos hagan más goles”

José Carvallo fue tendencia tras la dura derrota de Universitario en el Cusco y todo por una singular frase que se muestra partidaria en plena transmisión del encuentro. Veamos todos los detalles.

Ahora que se tiene mucho más enfoque en las transmisiones del fútbol peruano y que los distintos hinchas están al pendiente de quiénes son los encargados de cada partido para evaluar los comentarios en cuestión, el duelo entre Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes llamó poderosamente la atención debido a una polémica frase por parte de José Carvallo.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Sabiendo que es hincha acérrimo de Universitario de Deportes y que durante el último tiempo se encarga de comentarios los partidos de los merengues a través de la señal de L1 MAX, la palabra de José Carvallo es duramente cuestionada en redes sociales al referirse de manera partidaria a que el equipo no tenía que recibir más goles de Deportivo Garcilaso cuando el partido estaba 4-0.

“Muchachos (en referencia a los jugadores de Universitario de Deportes), lo que queda es que no nos hagan más goles y se acabó“; fue el singular comentario de José Carvallo apenas se dio el gol de Facundo Castelli en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Claramente, estamos frente a un escenario en donde muchos reclaman la imparcialidad que debería manejarse en el medio.

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COMENTARISTA DE LIGA 1 SOBRE GOLEADA CONTRA UNIVERSITARIO: «MUCHACHOS, QUE NO NOS HAGAN MÁS GOLES»



Después de la polémica por la narración de Mr. Peet en el clásico, ahora la historia tuvo su contraparte. José Carvallo, esta vez, fue protagonista durante la goleada contra la U. pic.twitter.com/kkDp38drS9 — Varguitas 🦦 de Tinta Roja 📕 (@varguitaspe) September 20, 2026

El antecedente que encendió la polémica de transmisiones partidarias en la Liga 1

Si bien durante el último tiempo se cuestiona quiénes son los encargados de las transmisiones del fútbol peruano, el antecedente más cercano y que generó una enorme polémica en el medio se dio la semana pasada cuando Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en Matute. El protagonista de la jornada fue Peter Arévalo, quien reaccionó de forma muy peculiar al segundo gol crema.

Siendo un declarado hincha de Alianza Lima desde hace mucho, el popular ‘Mr. Peet‘ se mandó con un: “Ah bueno, no. De locos” al ver el error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en el gol del triunfo de Lisandro Alzugaray. A raíz de las críticas que generó este momento, ahora el pueblo blanquiazul reacciona en redes sociales y pide que se cuestione también lo dicho por José Carvallo al que ver cómo Universitario de Deportes caída goleado ante Deportivo Garcilaso.

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Fuente: ‘X’.

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