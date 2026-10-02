El equipo de Juliaca jugará la próxima temporada en Liga 1 tras el más reciente fallo de la Justicia en contra de la FPF. Conoce los detalles del fallo.

Deportivo Binacional debe volver a Liga 1 para la temporada 2027, de acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Civil de Puno. Pese a la apelación que interpuso la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para declarar la inejecutabilidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, este fue declarado infundado. Así, el conjunto de Juliaca debería volver a Primera División en la siguiente campaña.

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El fallo en favor de Deportivo Binacional se conoció el 25 de setiembre de este 2026 donde se declaró “infundada la solicitud de inejecutabilidad de sentencia formulada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF)”.

A su vez, el Poder Judicial adelantó que buscará hacer efectivo el apercibimiento contra la FPF en caso de no acatar este último fallo. Además, se impone una multa contra el organismo por tres Unidades de Referencia Procesal (URP) y debe pagarlos en un plazo de tres días hábiles.

Esto dice la resolución para la vuelta de Binacional a Liga 1 (X @jesusalcalcina).

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¿Por qué Deportivo Binacional vuelve a Liga 1?

La FPF buscó impedir la vuelta de Deportivo Binacional a la Liga 1 a través de una apelación a la primera decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Poder Judicial no hizo caso al pedido de la propia federación, ya que consideró que no se probó que el convenio con la Liga de Fútbol Profesional Peruana le impidiera cumplir la sentencia a favor del club de Juliaca.

Si bien la Liga opera todos los torneos del fútbol peruano, la Federación es la titular de la organización del fútbol peruano, por lo que debe cumplir su condición de ente rector. “La delegación a otra entidad no la exime del cumplimiento de la sentencia“, dice la resolución.

Tampoco le sirvió a la FPF los cuestionamientos en caso de actualización de la tabla de posiciones de la Liga 1 2023, que hubiese afectado a Sport Boys del Callao. En este sentido, se aseveró que dichos asuntos ya fueron resueltos por el propio Tribunal Constitucional.

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Por último, si bien la FPF también apuntó que devolver al club de Juliaca representaría una complicación para la Liga 1, el PJ aseguró que el Tribunal Constitucional ya consideró esa situación e, igualmente, reincorporó a Binacional a Primera para 2027.

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