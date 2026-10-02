La Liga 1 podría sancionar a Alianza Lima por dos hechos ocurridos en el clásico ante Universitario

La Comisión Disciplinaria abrió un expediente en contra de Alianza Lima para evaluar un par de acontecimientos sucedidos el pasado 12 de septiembre en Matute. Estos son los detalles y a la espera de la respuesta de los blanquiazules.

En pleno receso de la Liga 1 y cuando los equipos se alistan para afrontar de la mejor manera el último tramo de la temporada 2026, un reciente informe desde la Comisión Disciplinaria reveló la posibilidad de que Alianza Lima pueda ser castigado por dos situaciones en particular que fueron captadas en Matute. Todo tiene ver con lo que pasó durante el clásico ante Universitario de Deportes.

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De acuerdo a una revelación del periodista Kevin Pacheco, se ha podido conocer que Alianza Lima es investigado por realizar lanzamientos de objetos desde las tribunas hacia los jugadores de Universitario de Deportes cuando se retiraban a los vestuarios y debido al ingreso de Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima, al campo de juego en una labor que no estaba estipulada.

Fuente: @kevin23pacheco

¿Qué dice el expediente de la Liga 1 sobre las infracciones de Alianza Lima en Matute?

“Al culminar cuando el cuerpo técnico y jugadores del club Universitario de Deportes, se dirigían hacia los camarines, personas que se encontraban en la tribuna oriente lanzaron monedas, botellas de plástico vacías y otras a medio consumir, e inclusive un cargador de celular portátil, no logrando causar daño o lesión alguno“.

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Fuente: @kevin23pacheco

“Se recepcionó la información que el Sr. Rafael López Aliaga, Candidato a la Alcaldía Municipal de Lima Metropolitana y la Sra. Susana Saldaña, Candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria, ingresaron al campo de juego, al parecer en una actividad política, al ser consultado el Oficial de Seguridad del club local, manifestó que dicha activación estaba aprobada por la Liga 1, al verificar el formato de activaciones marketing y comercial 2026 de la Liga 1, se logra apreciar que no existe autorización alguna sobre esta actividad“.

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Fuente: @kevin23pacheco

La medida de Alianza Lima ante el expediente de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Además de conocerse a detalle cuál es el informe que presentó la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sobre las infracciones de Alianza Lima en el último clásico ante Universitario de Deportes en Matute, también se pudo revelar que la directiva blanquiazul tiene un plazo de tres días para realizar sus descargos. Recién ahí se emitirá una resolución del caso para conocer las sanciones correspondientes, las cuales podrían representar multas económicas para el club.

DATOS CLAVES

Alianza Lima es investigado por el lanzamiento de objetos contra jugadores de Universitario .

es investigado por el lanzamiento de objetos contra jugadores de . Rafael López Aliaga ingresó al campo de juego sin autorización de la Liga 1 .

ingresó al campo de juego sin autorización de la . Alianza Lima tiene un plazo de tres días para presentar sus descargos disciplinarios.