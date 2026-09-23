Desde Sport Boys calientan el próximo encuentro ante Universitario: “Al hincha le encanta ganarles”

Sport Boys se mantiene con la idea de luchar por el Torneo Clausura 2026 y visualizan el duelo de visita ante la 'U' como trascendental, así que desde la interna dejaron un contundente mensaje.

Ahora que el fútbol peruano está en receso por la fecha FIFA, todos los equipos se encuentran en una especie de reacondicionamiento físico para encarar de la mejor manera el último tramo de la temporada. Es así que Sport Boys se alista para seguir dando pelea y empiezan a visualizar el próximo partido ante Universitario de Deportes como uno de los más importantes del semestre.

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Hansell Riojas, referente y uno de los jugadores más experimentados de Sport Boys, conversó recientemente con el programa digital ‘Mano a Mano‘ y explicó cuál es la visión que tiene el plantel chalaco del encuentro ante los merengues a jugarse en condición de visita en el Estadio Monumental. Además, se refirió al sentir del hincha y a la posibilidad de romper con los resultados del pasado.

Fuente: Sport Boys.

“Estoy seguro que al hincha de Sport Boys le encanta ganarle a Universitario. En los últimos años hay una rivalidad fuerte, este partido será muy especial cuando nos toque. Este grupo ha ido rompiendo algunas rachas que no se daban. Ya creemos en nosotros y confiamos en que podemos dar el golpe, así que confío en que las cosas nos pueden salir bien”; comentó Hansell Riojas.

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En cuanto a cómo Sport Boys está rompiendo con estadísticas, el defensor señaló: “La racha era pesada. El 2025 creo que cuando jugamos en el Gallardo nos sacaron un DNI y a uno le enoja. Este año la intención era ganarle a Cristal como sea. Si bien uno se enfoca en lo deportivo, siempre a uno le come la oreja lo que se comenta en redes. Fue un partido especial porque pudimos lograrlo”.

"𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗕𝗢𝗬𝗦 𝗟𝗘 𝗘𝗡𝗖𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥𝗟𝗘 𝗔 𝗟𝗔 '𝗨'" 😯💥



🗣️ Hansell Riojas: "Estoy seguro de que al hincha de Boys le encanta ganarle a la ‘U’. En los últimos años ha existido una rivalidad fuerte y seguramente el próximo partido va a ser muy… pic.twitter.com/3Ao7Q7j6R4 — DENGANCHE (@denganche) September 22, 2026

¿Cuándo y dónde se disputará el partido Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentarían el próximo miércoles 28 de octubre en el Estadio Monumental. Si bien todavía resta la confirmación de la fecha desde la organización de la Liga 1, es muy probable que de dispute el día mencionado y siendo de esta manera uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

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Eso sí, todavía faltan algunas jornadas por delante para dicho enfrentamiento, aunque de mantenerse la regularidad de las últimas semanas estaríamos ante un partido sumamente relevante para Universitario de Deportes y Sport Boys. Con la intención de llevarse este segundo semestre de la temporada, veremos cómo llegan ambos equipos a un clásico que ya empezó a jugarse desde mucho antes.

DATOS CLAVES

Hansell Riojas declaró en ‘ Mano a Mano ‘ sobre el partido contra Universitario .

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