Alianza Lima después de saber, quiénes jugarán la semifinal de la Liga 1. Empezó la semana con una determinación, que les traerá comentarios.

Alianza Lima ya definió su estrategia definitiva para conquistar el título nacional tras confirmarse que Universitario y Sport Huancayo disputarán la semifinal de la Liga 1 2026. El comando técnico encabezado por Pablo Guede determinó retomar los entrenamientos este martes 24 de noviembre con una planificación enfocada exclusivamente en las finales de diciembre.

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Esta firme postura busca capitalizar al máximo los días de descanso y preparación táctica frente al inminente desgaste físico que sufrirán sus dos posibles rivales. Mientras cremas y huancaínos se miden en una llave eliminatoria de alta exigencia, el cuadro blanquiazul trabajará con total tranquilidad en sus instalaciones sin la presión de competir este fin de semana.

Alianza Lima trabajará pensando en la definición de la Liga 1. (Foto: X).

La estrategia de Pablo Guede en Alianza Lima

De acuerdo con la información revelada por el periodista Gerson Cuba en su cuenta oficial de X, el plantel íntimo volverá a las prácticas este martes con la mirada puesta únicamente en la definición del campeonato. Tras cerrar la fase regular con una contundente goleada sobre FC Cajamarca y asegurar el primer lugar de la Tabla Acumulada, el cuerpo técnico otorgó un breve receso para liberar cargas.

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La determinación de Guede responde a la necesidad de recuperar al cien por ciento a futbolistas que terminaron sentidos tras el cierre del Torneo Clausura. Además, el estratega argentino tendrá la ventaja de volver a dirigir desde el banquillo en los dos compromisos decisivos tras haber cumplido su fecha de suspensión disciplinaria.

El calendario oficial de la definición por el título

Con el panorama totalmente aclarado en la programación de la competición, Alianza Lima ya conoce los días exactos en los que saldrá a la cancha para buscar la estrella nacional. Según detalló Gerson Cuba confirmando lo que se especulaba previamente, los blanquiazules enfrentarán al ganador de la semifinal los días martes 8 y domingo 13 de diciembre.

Instancia Llave definida Fecha oficial Estadio Semifinal (Ida) Sport Huancayo vs. Universitario Domingo 29 de noviembre Estadio IPD de Huancayo Semifinal (Vuelta) Universitario vs. Sport Huancayo Viernes 4 de diciembre Estadio Monumental Final (Ida) Ganador Semifinal vs. Alianza Lima Martes 8 de diciembre Por definir (Lima o Huancayo) Final (Vuelta) Alianza Lima vs. Ganador Semifinal Domingo 13 de diciembre Estadio Alejandro Villanueva

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Por su parte, la llave previa entre el ‘Rojo Matador’ y el conjunto merengue se resolverá entre el domingo 29 de noviembre en la altura de Huancayo y el viernes 4 de diciembre en Ate. Esta seguidilla de partidos de alto voltaje obligará al clasificado a llegar con apenas cuatro días de recuperación al primer choque contra los íntimos.

Gracias a su indiscutible liderato en la tabla general del año, el equipo de La Victoria aseguró cerrar la gran final como local en el Estadio Alejandro Villanueva. De este modo, el club victoriano aguardará con casi tres semanas de preparación ininterrumpida y el respaldo absoluto de su hinchada para levantar el trofeo en casa.

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