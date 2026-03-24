Carlos Bustos sacó las garras y arremetió contra árbitro por trato especial a Alianza Lima: “Es raro el torneo”

La Liga 1 se ha convertido en uno de los torneos más criticados por sus mismos participantes. En este caso, nadie está contento por como se está llevando el certamen en este momento. Muchos fallos están haciendo que los equipos se vean perjudicados y ahora Carlos Bustos no dudó en levantar la voz pues consideran que hay tratos especiales para algunos.

Publicidad

El DT de UTC se vio sorprendido por una acción inesperada en el último partido de Alianza Lima. Sobre todo por lo que hizo Joel Alarcón en pleno encuentro, en donde habló con el entrenador Pablo Guede para no expulsar a un jugador. Esto es algo que sorprendió a más de uno ya que nadie entiende la situación, ya que si consideraba que había que amonestar, tendría que haber sacado la tarjeta.

“Es raro el torneo.Todos tenemos que sentir la competencia de igual manera. No es por criticar, pero cuando uno ve el partido del otro día (Alianza Lima vs Juan Pablo), le avisan a un técnico que calme a un jugador. Imagínense los otros 17 equipos que estamos viendo por televisión. Son cosas que no deben ocurrir”, fueron las palabras de Bustos en el programa Fútbol Satélite.

Situación de Paolo Guerrero y Joel Alarcón:

Ustedes creen que estos arbitrajes los van a ver en la copa libertadores? Por eso que después viene 2 de mayo y los elimina . Lo peor de todos es que todos los árbitros benefician a alianza los hermanos Espinozas, Ortega, Alarcon ,Palomino etc son un nido de ratas 🐀 pic.twitter.com/TxHjbl43UZ — TRICAMPEON!!!!29🏆🏆🏆 (@merengue8161) March 23, 2026

Publicidad

Pero ahí no quedó todo, ya que también comentó un poco de lo que está pasando con el VAR. El cual no está funcionando como debería, pues hay decisiones que se están tomando muy pronto. Cuando debería ser algo más pausado y enfocado en buscar la justicia.

“En estas ocho fechas nos han pasado tantas cosas que no pensé vivir. No sé cuando está la comunicación del VAR con los árbitros principales se los nota totalmente acelerados en el mensaje. Si están arriba viendo con tranquilidad un partido, el mensaje que deben bajar debe ser exclusivamente técnico y con lo que ellos piensan que es lo que corresponde”, agregó el DT.

Fútbol peruano lleno de reclamos

En el comienzo de este Torneo Apertura se han presentado muchas quejas en contra de los árbitros. Algunos se ha demostrado que hay errores de los jueces principales, por lo que en este caso la CONAR ha actuado castigando a los que están impartiendo mal la justicia. Esto es algo que sin duda alguna está haciendo que el torneo pierda mucha credibilidad.

Publicidad

Los equipos se ven afectados por las decisiones de los árbitros, que están complicando a algunos con errores importantes. Pero parece ser el pan de cada día y que no parezca que va a terminar de mejorar pronto. Por lo menos es lo que se está viendo cada fin de semana.

Datos Claves