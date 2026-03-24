Roberto Mosquera renunció como DT de Sport Huancayo: la delicada situación de los entrenadores peruanos en Liga 1

Roberto Mosquera renunció a su cargo como director técnico del primer equipo de Sport Huancayo. La derrota 3-0 ante Sport Boys marcó el final de su corto ciclo de sólo ocho (8) partidos al frente del ‘Rojo Matador’. Anunció su salida mediante un comunicado oficial. En tanto, esto agrava la situación de los entrenadores peruanos en la Liga 1.

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Sport Huancayo quedó ubicado en el decimoquinto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota ante Sport Boys. Así, Roberto Mosquera presentó su renuncia de manera indeclinable. Dejó su cargo tras cinco derrotas, sólo dos victorias y un empate en sus ocho partidos al frente de ese equipo (7 puntos).

El periodista Eddie Fleischman compartió la carta de renuncia de Mosquera en Huancayo (X @E_FLEISCHMAN).

Con el adiós de ‘Mosca’ de la dirección técnica de Huancayo, ya son seis entrenadores que han dejado sus respectivos cargos en la Liga 1: Hernán Lisi (Deportivo Garcilaso), Ángel David Comizzo (Atlético Grau), Jaime de la Pava (Sport Boys), Carlos Silvestri (FC Cajamarca) y Juan Reynoso (FBC Melgar) fueron cesados anteriormente.

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Sport Huancayo, ahora, deberá buscar un reemplazo para Mosquera, que pueda mejorar su imagen en el certamen local. Si bien recién es el inicio de temporada, el conjunto rojo puede complicarse con la lucha por el descenso debido a este arranque complicado.

Sólo queda un entrenador peruano en la Liga 1 de Perú

La salida de Roberto Mosquera también marca una situación atípica, pero de cuidado respecto a los entrenadores en la Liga 1 de Perú: sólo queda un director técnico (no interino) de nacionalidad peruana en el fútbol local. El resto tienen extranjeros al frente de sus comandos técnicos (con la excepción de FBC Melgar y Sport Huancayo que tienen interinos peruanos).

El único equipo que tiene un entrenador peruano en su cargo es el recientemente ascendido Deportivo Moquegua. Jaime Serna aún se sostiene como director técnico, puesto que ocupa desde junio del 2024. Sin embargo, en el Torneo Apertura, su equipo está en el puesto 16, con el mismo puntaje que Sport Huancayo (7).

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A continuación, un repaso con los entrenadores de cada equipo de la Liga 1 de Perú:

EQUIPOS ENTRENADORES NACIONALIDAD ADT Pablo Trobbiani Argentino Alianza Atlético Federico Urciuoli Argentino Alianza Lima Pablo Guede Argentino Atlético Grau Gerardo Ameli Argentino FC Cajamarca Celso Ayala Paraguayo Cienciano Horacio Melgarejo Argentino Comerciantes Unidos Claudio Biaggio Argentino Cusco FC Miguel Rondelli Argentino Deportivo Moquegua Jaime Serna Peruano Deportivo Garcilaso Sebastián Domínguez Argentino Juan Pablo II College Marcelo Zuleta Argentino Los Chankas Walter Paolella Argentino FBC Melgar Víctor Balta (Interino) Peruano Sport Boys Carlos Desio Argentino Sport Huancayo Interino – Sporting Cristal Paulo Autuori Brasileño Universitario Javier Rabanal Español UTC Carlos Bustos Argentino

Tanto FBC Melgar como ahora Sport Huancayo deben buscar nuevos entrenadores para que queden confirmados en el cargo. Por el momento, tienen comandos técnicos interinos.

Dato curioso: de los 18 equipos en la Liga 1 de Perú, 12 tienen entrenadores argentinos en su cargo. El paraguayo Celso Ayala será anunciado como nuevo DT de FC Cajamarca, tal como adelantó Manuel Alejandro Carranza Salas para Bolavip Perú. Y, luego, destacan el brasileño Paulo Autuori en Sporting Cristal y el español Javier Rabanal en Universitario como otros extranjeros.

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