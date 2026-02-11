“Solo nos enfocamos en fútbol”: la condición que Carlos Bustos y UTC pusieron para el fichaje de Jean Deza

Durante los últimos días se pudo conocer que existe una posibilidad latente de que Jean Deza pueda ser nuevo jugador de UTC de Cajamarca. Es más, algunos ya aseguraban que había un acuerdo de por medio a falta de una oficialización, pero lo cierto al día de hoy es que Carlos Bustos junto a la directiva llegaron a una conclusión con ciertas condiciones para concretar dicha negociación.

Fuente: @MDeportivope

En una reciente entrevista con el programa ‘Hablemos de MAX‘, el actual entrenador de UTC de Cajamarca reveló que sí ha conversado personalmente con Jean Deza y que sería importante que tenga una nueva oportunidad en el fútbol peruano, pero no depende únicamente de él. Precisó que tiene mucho que ver la postura de la institución y la evaluación financiera que puedan realizar.

“No está confirmado. A mi sí me gustaría tenerlo. El tiempo pasa, los jugadores muchas veces, como todos en la vida, nos equivocamos. No va a ser una decisión exclusivamente mía, aquí tiene que ver también el presupuesto del club y lo que piense. Si se da la situación, yo con todas las puertas abiertas, pero sabiendo que tenemos un grupo de jóvenes que están comprometidos y que aquí solo nos enfocamos en fútbol”; comentó Carlos Bustos sobre el interés en Jean Deza.

Respecto a la atención que puedan tener sobre el comportamiento de Jean Deza, el DT de UTC de Cajamarca manifestó lo siguiente: “Cuando uno viene a provincia es muy diferente la preparación. Te brindan todo, pero es bien diferente lo que significa una estructura. Aquí no tienen demasiado tiempo libre. Los jugadores complementan la tarde con el gimnasio, pero como no está en Lima de repente se va a las 6 de la mañana y vuelve a las 3 o 4 de la tarde. Acá es bien diferente”.

Los antecedentes de Jean Deza en el fútbol peruano

Hablar de Jean Deza es destacar sus condiciones para el fútbol. Con 32 años de edad, claramente su mejor momento ya pasó, pero todavía está a tiempo de recuperar algunos momentos de brillantez si es que así realmente se lo propone. Ahora, lamentablemente, a lo largo de su trayectoria ha estado ligado a diversos escándalos extra futbolísticos que lo han marcado de manera muy negativa, incluso con denuncias judiciales de por medio por agresiones a exparejas.

Si hablamos del aspecto deportivo, su último equipo fue Santos FC de la Liga 2 durante la temporada 2025 y en estos momentos se encuentra sin club. Es ahí en donde la posibilidad de fichar por UTC de Cajamarca podría representar una nueva oportunidad para volver a la Liga 1 de una buena manera y quizá dejando en evidencia que todavía pueda rendir en buen nivel si se lo propone.

Fuente: Santos FC.

