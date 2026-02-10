Tras las dudas que deja Pablo Guede, Carlos Bustos respondió si volvería a Alianza Lima: “Creo que…”

El comienzo de Pablo Guede en Alianza Lima no está siendo el mejor hasta el momento. El técnico argentino no está sacando los resultados que se esperan de la gran inversión que han hecho en Matute este año. Más que todo después de la derrota en Copa Libertadores que ha sido un duro golpe para el plantel.

Justo en este momento crítico, en el programa ‘Hablemos de Max’ estuvieron en contacto con Carlos Bustos. El DT de UTC habló de varios temas y uno de ellos fue su posible regreso a Matute’. El técnico si bien ahora tiene trabajo, no descarta en el futuro poder tener una nueva revancha con el cuadro ‘Blanquiazul’ al cual llevó a ser campeón en el 2021.

“Puede ser que en algún momento se pueda presentar. Yo también soy bastante equilibrado y autocrítico. Me tocó estar en un momento bien difícil. Creo que, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Hicimos las bases de lo que fueron los dos últimos títulos”, explicó el entrenador argentino.

De igual forma, habló sobre la nueva economía del club, de la cual no consiguió gozar. “Después, las inversiones de Alianza fueron mucho más importantes y de repente no nos tocó conseguir estar nuevamente festejando“.

Entrevista a Carlos Bustos:

Por último, complementó su discurso con la forma de jugar que tenía el equipo en su tiempo, que no era la mejor, pero que le trajo buenos resultados. “Me hubiera gustado jugar de mejor manera, pero era un equipo que tenía bien claro cómo hacerlo, que era ir en búsqueda de los resultados, y los resultados los obtuvimos”, sentenció.

¿El reto final para Pablo Guede?

Ahora se viene un reto muy importante para Pablo Guede, que podría terminar con su carrera en Matute si es que no se consigue. Hablamos de la clasificación en la Copa Libertadores, en este caso tiene un mejor equipo que el cuadro de 2 de Mayo, por lo que una eliminación temprano sería un terrible golpe para los de La Victoria.

Así que este miércoles para el argentino solo le termina de sumar el lograr ganar a toda costa. En este caso, seguir en carrera es lo único que podría salvar su carrera, pues sino es posible que no termine el año en el club, ya que al mínimo error será cuestionado y posiblemente si no gane el Torneo Apertura sería cesado del cargo. Esto solo mera especulación, pero podría darse.

Datos Claves