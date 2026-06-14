En pleno Mundial 2026, FIFA sancionó a Cienciano y deberá pagarle a Cristian Díaz

En medio de la Copa del Mundo 2026, el 'Papá' recibió una resolución de la FIFA por un conflicto económico con su exentrenador Cristian Díaz.

Mientras la atención del fútbol mundial está centrada en la Copa del Mundo 2026, Cienciano recibió una noticia poco alentadora desde la FIFA. El máximo organismo del fútbol internacional emitió un fallo en favor del entrenador argentino Cristian Díaz en una disputa económica relacionada con su paso por el club cusqueño.

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La decisión obliga al conjunto imperial a desembolsar una importante suma de dinero luego de que se determinara que el estratega tenía derecho a percibir un porcentaje del premio obtenido por la clasificación del ‘Papá’ a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

FIFA falló a favor de Cristian Díaz en disputa contra Cienciano

La información fue revelada por el periodista especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien compartió detalles de la resolución a través de su cuenta personal de X (antes Twitter).

Según explicó el comunicador, la FIFA consideró acreditado que Cristian Díaz debía recibir el 8% del premio económico que obtuvo Cienciano por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Para sustentar su reclamo, el entrenador presentó publicaciones periodísticas y documentación oficial del certamen continental.

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Un aspecto relevante del caso es que el club nacional no respondió a la demanda presentada por el técnico argentino. Ante ello, la jueza encargada del proceso valoró las pruebas aportadas por Díaz para establecer el monto percibido por la institución cusqueña.

El monto que deberá pagar Cienciano tras la resolución de FIFA

De acuerdo con la información difundida por Bee Sellares, la FIFA determinó que Cienciano recibió 900 mil dólares por clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana 2025. Al corresponderle un 8% de dicho premio, el monto a favor de Cristian Díaz asciende a 72 mil dólares.

La resolución aplicó el estándar jurídico conocido como “comfortable satisfaction”, criterio utilizado frecuentemente por la FIFA cuando una de las partes posee información que no está al alcance de la otra. En este caso, se consideró que los detalles exactos de los ingresos del club estaban exclusivamente bajo control de Cienciano.

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Asimismo, la entidad rechazó incluir dentro del cálculo otros 250 mil dólares obtenidos previamente por disputar la fase preliminar del torneo, al considerar que se trataba de un concepto diferente al premio por clasificación a la fase de grupos.

Cienciano condenado por FIFA: el valor probatorio de las publicaciones periodísticas en disputa salarial



Fundamento clave de FIFA en el caso Cristian Díaz c. Cienciano

FIFA consideró acreditado que el entrenador tenía derecho al 8% del premio por la clasificación a la fase de… pic.twitter.com/7nRdYmcVHj — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) June 14, 2026

De esta manera, la institución cusqueña fue condenada a pagar USD 72.000 más intereses a Díaz, cerrándose un nuevo capítulo judicial que involucra al cuadro cusqueño en el ámbito internacional.

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DATOS CLAVES

La FIFA falló a favor del técnico Cristian Díaz en una disputa económica contra Cienciano.

El club Cienciano fue condenado a pagar 72 mil dólares más intereses al entrenador.

La deuda corresponde al 8% del premio obtenido por clasificar a la Copa Sudamericana 2025.