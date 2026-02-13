Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 con UTC líder y tras el Universitario 2-1 Cienciano

La jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 inició con dos partidos este viernes 13 de febrero donde UTC se consolida como líder con puntaje ideal, pero seguido de Universitario de Deportes. ‘El Gavilán del Norte’ se hizo fuerte de local y derrotó a Cusco FC por 1-0 en la tarde de Cajamarca. En tanto, la ‘U’ hizo lo propio ante Cienciano en la noche de Lima en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

La jornada de viernes arrancó temprano por la tarde en Cajamarca. UTC se hizo fuerte de local para vencer a un Cusco FC, que no ha tenido un buen arranque de temporada. El equipo de Carlos Bustos triunfó por 1-0 con el gol de Marlon de Jesús de penal.

Son tres triunfos en tres partidos para el conjunto cajamarquino, que se consolida en lo más alto del Torneo Apertura 2026. No obstante, debe esperar por lo que hagan Alianza Lima y FBC Melgar durante la jornada 3 para ver si es líder en soledad o seguirá acompañado.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Cusco FC, que debe jugar Copa Libertadores una vez que inicie la fase de grupos, se ubica entre los últimos lugares de la tabla de posiciones con sólo un punto producto del empate conseguido ante Universitario en la jornada anterior.

El partido de la noche tuvo un Estadio Monumental repleto donde vio y sufrió con su equipo. Universitario parecía tener todo controlado en el segundo tiempo, pero se complicó y generó emoción en la parte final del partido. El conjunto ‘crema’ triunfo por 2-1 por los goles de Jairo Concha y Álex Valera. Descontó Alejandro Hohberg.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima y Liga 1 condenan repudiables palabras del periodista Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

La ‘U’ tuvo el debut, finalmente, de su delantero extranjero Sekou Gassama, que tuvo algunas jugadas en donde buscó definir y no pudo. Todavía no está con ritmo de partido y se notó. En tanto, todavía sigue sin debutar Miguel Silveira.

Con este resultado, el equipo de Javier Rabanal es escolta de UTC con 7 unidades. En tanto, Cienciano queda con 3 puntos y bajará posiciones conforme vaya trascurriendo la jornada 3.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en el inicio de la fecha 3

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 UTC 9 3 3 0 0 +4 2 Universitario de Deportes 7 3 2 1 0 +3 3 FBC Melgar 6 2 2 0 0 +3 4 Alianza Lima 6 2 2 0 0 +2 5 Los Chankas 4 2 1 1 0 +1 6 Cienciano 3 3 1 0 2 +2 7 Comerciantes Unidos 3 2 1 0 1 0 8 Alianza Atlético 3 2 1 0 1 0 9 ADT 3 2 1 0 1 -1 10 FC Cajamarca 2 2 0 2 0 0 11 Deportivo Garcilaso 2 2 0 2 0 0 12 Sporting Cristal 1 2 0 1 1 -1 13 Sport Boys 1 2 0 1 1 -1 14 Sport Huancayo 1 2 0 1 1 -1 15 Cusco FC 1 3 0 1 2 -2 16 Atlético Grau 1 2 0 1 1 -2 17 Juan Pablo II College 1 2 0 1 1 -5 18 Deportivo Moquegua 0 2 0 0 2 -2

Publicidad

Publicidad

Resultados y programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC 1-0 Cusco FC | Gol de Marlon de Jesús (penal) | Estadio Héroes de San Ramón.

Universitario de Deportes 2-1 Cienciano | Goles de Jairo Concha y Álex Valera (U), y Alejandro Hohberg (C) | Estadio Monumental.

Sábado 14 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. ADT | 13:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal | 15:15 | Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Sport Boys vs. Atlético Grau | 17:30 | Estadio Miguel Grau.

Alianza Atlético vs. Alianza Lima | 20:00 | Estadio IPD Mansiche.

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca | 13:00 | Estadio IPD Huancayo.

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas |15:15 | Estadio Juan Maldonado.

Melgar vs. CD Moquegua | 18:30 | Estadio Monumental de la UNSA.

Publicidad

Publicidad

Datos claves