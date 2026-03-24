Técnico campeón con Alianza Lima criticó a Pablo Guede y Paolo Guerrero: “Dejan mucho que desear”

El presente de la Liga 1 se vio sacudido por las recientes declaraciones de Carlos Bustos, técnico argentino que hoy lidera el proyecto deportivo de UTC de Cajamarca. El estratega, recordado por su título con Alianza Lima en 2021, mostró su disconformidad con el manejo arbitral en el torneo.

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Crítica al comportamiento en Alianza Lima

En una entrevista exclusiva con Fútbol Satélite, Bustos analizó las polémicas que rodean a los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. El DT del “Gavilán del Norte” fue tajante al señalar comportamientos que, según su visión, afectan la transparencia del campeonato peruano.

La crítica central se enfocó en el reciente episodio protagonizado por el árbitro Joel Alarcón y el actual entrenador íntimo, Pablo Guede. Bustos cuestionó que se permitieran diálogos preventivos en lugar de aplicar las sanciones reglamentarias de forma estricta ante las faltas en el campo.

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Esta controversia involucra directamente a la máxima figura de Alianza Lima, Paolo Guerrero, quien tuvo un cruce verbal intenso durante el juego. La imagen del juez advirtiendo a Guede para que calmara al delantero y así evitar su expulsión fue lo que disparó la reacción del hoy técnico de UTC.

Carlos Bustos supo trabajar en Alianza Lima. (Foto: X).

Carlos Bustos enojado con situaciones polémicas

“Me encantaría cambiar varias cosas del torneo. Las peleas y toma de decisiones de dentro y fuera de la cancha dejan mucho que desear”, expresó Bustos en Fútbol Satélite. El argentino dejó claro que estas situaciones rompen la paridad que debería existir entre todos los clubes participantes.

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Para el estratega de UTC, este tipo de acciones generan una percepción negativa en los otros 17 equipos que compiten semana a semana. Bustos enfatizó que, al verse estas imágenes por televisión, el resto de las instituciones sienten un trato diferenciado hacia ciertos protagonistas.

¿Paolo Guerrero está siendo privilegiado?

Bustos, quien conoce a la perfección el entorno blanquiazul, recalcó que estas son “cosas que no deben ocurrir” en un fútbol que busca profesionalizarse. Su postura pone en debate si el peso de figuras como Paolo Guerrero influye en la firmeza de las decisiones de los árbitros nacionales.

Por esas mismas razones, las palabras de Carlos Bustos en Fútbol Satélite marcan una postura firme desde Cajamarca contra las irregularidades en la Liga 1. Mientras lidera a UTC en la presente temporada, el técnico campeón no duda en alzar la voz para exigir justicia deportiva en cada escenario.

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Carlos Bustos recordado en Alianza Lima temporada 2021-2022. (Foto: X).

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