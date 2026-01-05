Cienciano le sacó un jugador a Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima

Cienciano quiere este año volver a ser un equipo que compita los primeros lugares de la tabla de posiciones. Hace tiempo que dejó de ser uno de los equipos que es protagonista de la Liga 1. Pero en esta oportunidad están buscando tener mejores resultados. Por tal motivo, están viendo de reforzarse con futbolistas de los tres grandes.

En este caso, se conoció que han contratado a Henry Caparó de Sporting Cristal. El conjunto del Cusco pidió el préstamo del joven pivote para tenerlo como referente en su equipo. Están seguros que esta temporada tendrá más chances que los 12 partidos que llegó a disputar en la campaña 2025 con la camiseta ‘celeste’. Así dio a conocer Gustavo Adrianzén en sus redes sociales.

Henry Caparó a Cienciano (Foto: X).

El mismo periodista confirma la llegada de Álvaro Rojas a tienda cusqueña. El volante de Universitario de Deportes también estará a préstamo. No encuentra lugar en la ‘crema’, por lo que tiene que buscar oportunidades en el interior del país. La última temporada estuvo en Juan Pablo II, en donde disputó 32 partidos, hizo 4 goles y asistió en 2 tantos.

Álvaro Rojas (Foto: X).

Por último, también se ha llegado a un acuerdo entre Cienciano y Alianza Lima para el préstamo de Marco Huamán. El defensor por la derecha ahora jugará en el ‘Papá’ esperando ser titular. Con los ‘Blanquiazules’ tuvo una temporada llena de altibajos y espera poder tener más chances de disputar el puesto esta campaña.

¿Qué otros fichajes ha hecho Cienciano?

El cuadro del ‘Papá’ en total ha contratado a 12 futbolistas de diferentes equipos del país. Muchos han llegado a préstamo, otros como agentes libres para poder ponerse a las órdenes de Horacio Melgarejo, entrenador que también es nuevo. Se espera que con este nuevo equipo consigan volver a ser un cuadro peligroso y que puedan pelear más arriba en la tabla de posiciones.

Matías Succar fue cedido a préstamo a Cienciano (Foto: Getty).

Entre los jugadores más conocidos que han firmado tenemos a Ítalo Espinoza en el arco. Matías Succar que también llega a préstamo, esperando poder olvidarse de su sequía goleadora. Así como el mediocampista Gerson Barreto que busca volver a estar entre los mejores.

Lista de jugadores fichados por Cienciano:

Alonso Yovera

Claudio Núñez

Ítalo Espinoza

Matías Succar

Gerson Barreto

Ademar Robles

Rotceh Aguilar

Kevin Becerra

Gonzalo Falcón

Marco Huamán

Henry Caparó

Alvaro Rojas

Datos Claves