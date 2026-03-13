El mercado de fichajes en la Liga 1 de Perú entra en sus horas decisivas y Sport Boys ya analiza un plan alternativo si finalmente se cae la llegada de Jean Deza. En ese escenario, el nombre que aparece en carpeta del cuadro chalaco es el del extremo Yuriel Celi, actualmente jugador de Universitario.

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La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien explicó que la dirigencia de Sport Boys ya tomó contacto con el entorno del futbolista ante la posibilidad de reforzar su plantel en los últimos días del mercado.

“Si mañana se termina de caer completamente lo de Jean Deza, Sport Boys ya le hizo saber al entorno de Yuriel Celi la intención de ficharlo”, señaló el comunicador, dejando claro que el interés existe y que el club del Callao ya dio el primer paso para evaluar la operación.

Sin embargo, la decisión final no depende únicamente de Sport Boys. En Universitario también analizan la situación del joven extremo, quien ha sido convocado durante el Torneo Apertura, aunque todavía no ha sumado minutos oficiales en lo que va del campeonato.

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¿Yuriel Celi deja Universitario y se va a Sport Boys?

El periodista Gustavo Peralta también reveló que el futuro inmediato de Yuriel Celi podría definirse muy pronto, ya que el comando técnico de Universitario evaluará si concentra para el partido ante UTC de Cajamarca, lo que sería una señal importante sobre el rol que tendrá dentro del plantel.

ver también El fuerte monto inicial que Santos le exige a Sport Boys para que tengan a Jean Deza

El tiempo juega en contra de cualquier negociación, ya que este domingo 15 de marzo se cierra el libro de pases del Torneo Apertura de la Liga 1. Por ello, en las próximas horas se definirá si Universitario decide mantener al futbolista en su plantel o si finalmente se abre la puerta para que continúe su carrera en Sport Boys.

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El periodista Gustavo Peralta reveló que Boys se interesó por Celi. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Yuriel Celi?

Yuriel Celi vale 300 mil euros a sus actuales 24 años. Además, tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Hay que dejar en claro que su mejor cotización fue en el 2022 cuando alcanzó los 475 mil euros, en ese tiempo tenía 20 años y jugaba en Carlos Mannucci.

¿Cuántos años tiene Yuriel Celi?

Yuriel Celi tiene 24 años y actualmente es jugador de Universitario hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Sport Boys contactó al entorno de Yuriel Celi como alternativa ante la caída de Jean Deza.

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El libro de pases del Torneo Apertura de la Liga 1 cierra este domingo 15 de marzo.