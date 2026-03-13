La Comisión Disciplinaria tomó una decisión que afecta directamente a Universitario. De manera oficial confirmó que tanto el técnico Javier Rabanal como el jugador Jairo Concha quedaron suspendidos tras los incidentes al final del partido ante Sporting Cristal.

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Recordando que todo pasó el sábado 21 de febrero, la Comisión Disciplinaria actuó y dispuso que el técnico Javier Rabanal sea sancionado con la suspensión de cuatro fechas, mientras que el volante Jairo Concha será suspendido por dos fechas.

De igual modo, también se conoció que el defensor Caín Fara no recibió ninguna fecha de suspensión. Todo esto no hace más que abrir la crisis en Universitario y a pocas fechas del clásico ante Alianza Lima, pactado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Ante esta decisión, el técnico Javier Rabanal no dirigirá el clásico ante Alianza Lima en el estadio Monumental pues ha recibido cuatro fechas de sanción y estará suspendido hasta la jornada 10. Por el lado de Jairo Concha, el volante solo se pierde dos partidos, pero estará disponible para el clásico por la fecha 9.

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¿Universitario apelará suspensiones de Rabanal y Concha?

Universitario está preparando su defensa para solicitar la nulidad de la suspensión que tiene su técnico Javier Rabanal por cuatro fechas y su volante Jairo Concha por dos fechas.

ver también Se confirmó cuándo se harán oficiales las sanciones para Concha, Fara y Rabanal tras incidentes en el Gallardo

Si bien es una situación compleja y que va contra el reloj, pues el clásico peruano será en la fecha 9 del Torneo Apertura y está por disputarse la jornada 7, desde tienda crema creen en su inocencia y buscarán reducir la condena o, en el mejor de los casos, la nulidad.

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La noticia de la sanción sorprendió a Universitario en pleno entrenamiento. (Foto: Universitario)

Datos claves

Javier Rabanal recibió una sanción de cuatro fechas tras los incidentes ante Sporting Cristal.

El volante Jairo Concha cumplirá dos jornadas de suspensión por decisión de la Comisión Disciplinaria.

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