La promesa que el plantel de Alianza Lima le hizo a Paolo Guerrero

Este año va a ser muy especial para Paolo Guerrero, el delantero de Alianza Lima tomó una radical decisión en su carrera. Luego de varios años haciendo goles y dando muchas alegrías, pues ya es momento de colgar los botines. A pesar que él siente que puede dar más, sabe que es el momento perfecto para despedirse del ‘Deporte Rey’. Por ese motivo, sus compañeros no dudaron en hacerle una promesa importante.

Si algo está en deuda el ‘Depredador’ en su extensa carrera es poder levantar un título en el fútbol peruano. Esta es su última oportunidad de cumplir ese sueño, por lo tanto, sus compañeros están comprometidos en darle una ayuda. Por lo que se conoció mediante Jesús Castillo, los jugadores están con la moral al 100% y quieren ganar. Aparte de darle esta alegría a su capitán, quien le dice adiós al fútbol profesional.

“Todos estamos muy motivados. El objetivo es salir CAMPEÓN. Sería un buen regalo para Paolo (salir campeón) por todo lo que le dio al Perú”, fue lo que declaró a la prensa el mediocampista nacional.

Esta es una muestra bastante importante hacia afuera por parte del plantel. Ya que demuestran una gran unión a pesar de estar comenzando un nuevo proceso. Justo es lo que le terminó faltando a Alianza en torneos anteriores para poder conseguir su objetivo. Así que habrá que esperar hasta el final de la temporada para conocer que es lo que pasará.

Paolo Guerrero y un adiós a las canchas

A finales del año pasado, el goleador máximo de la Selección Peruana confesó que tenía planeado dejar el fútbol este 2026. No había vuelta atrás, lo conversó con sus seres queridos y llegaron a la conclusión que era un buen momento para decir adiós. Así que va a ser un año bastante duro para él, sabiendo que después tendrá que dejar de vestirse de corto.

Renovación de Paolo Guerrero (Foto: Alianza Lima).

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera”, estas fueron las palabras del goleador a RPP.

En lo que va en el cuadro de Alianza Lima ya ha logrado disputar un total de 46 partidos de forma oficial, en los cuales ha conseguido marcar 22 goles y ha asistido en 4 oportunidades, todo esto en un total de 2735 minutos en cancha.

¿Paolo Guerrero será titular en Alianza Lima?

La llegada de dos delanteros más jóvenes hacen pensar que Paolo Guerrero va a tener que hacer goles desde el comienzo para mantener el puesto. Federico Girotti ha sido una importante inversión para los ‘blanquiazules’, lo que casi asegura su lugar en el once titular. Así que solo a punta de goles lo van a poder sentar este año.

Federico Girotti y Alan Cantero (Foto: Alianza Lima).

Pero no es el único obstáculo a superar, en este caso también está Luis Ramos, que llegó con la intensión de ser constante. Así que va a ser un lindo duelo de estos tres goleadores por ver quien termina siendo el 9 titular de Pablo Guede en la temporada.

Ahora, si resulta una campaña como la del año pasado, con muchos partidos internacionales. Entonces la rotación va a ser clave, lo que permitirá que todos tengan un poco de tiempo en la cancha.

