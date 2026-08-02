Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Universitario miden fuerzas en el gran partido de la semana a jugarse en la ciudad del Cusco. Conoce cómo seguir todas las incidencias desde cualquier locación.

Cienciano y Universitario de Deportes se enfrentan el día de hoy por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará el gran partido del fin de semana debido al nivel que vienen mostrando ambos equipos durante las últimas jornadas, así que a continuación conoce los detalles de los horarios establecidos y de los canales oficiales de transmisión.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche en la ciudad del Cusco, Cienciano todavía no ha podido ganar ya que perdió 3-1 ante FBC Melgar y luego cayó 2-0 frente a Juan Pablo II. Todo lo contrario sucede con Universitario de Deportes al ser uno de los líderes dtras imponerse 2-1 contra ADT en Tarma y derrotar 2-1 a Cusco FC en Lima en un duelo de alto voltaje.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (03/08)

¿Dónde ver Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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Posibles alineaciones de Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Universitario | Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lisandro Alzugaray, Jairo Concha, Héctor Fertoli; Alex Valera y José Rivera. DT: Héctor Cúper.

DATOS CLAVES

Cienciano y Universitario jugarán hoy por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

y jugarán hoy por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Universitario llega como líder tras vencer 2-1 a ADT y 2-1 a Cusco FC.

llega como líder tras vencer 2-1 a ADT y 2-1 a Cusco FC. L1 MAX transmitirá el partido en vivo desde Cusco a las 18:30 horas.