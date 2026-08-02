Anularon penal de Sporting Cristal por falta parecida a la del gol de Gianluca Lapadula contra Cusco FC

Hoy anularon un penal para Sporting Cristal por falta previa. Contrario a lo del Universitario vs. Cusco FC, con el gol de Gianluca Lapadula.

El arbitraje de la Liga 1 volvió a colocarse en el centro del debate, pero esta vez con dos desenlaces totalmente opuestos. La victoria de Sporting Cristal por 2-0 frente a Juan Pablo II dejó una de las postales más comentadas del campeonato: la intervención del VAR para anular un penal a favor de los rimenses tras detectar una infracción previa en la jugada.

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El fallo hizo revivir de inmediato la memoria del aficionado peruano, recordando una acción sumamente parecida en la jornada anterior durante el triunfo de Universitario de Deportes ante Cusco FC. Donde el gol agónico de Gianluca Lapadula subió al marcador a pesar de una falta idéntica en el origen del ataque.

✅ REVISIÓN DEL VAR Y FALTA PREVIA EN CONTRA DE ALANIZ Y NO HAY PENAL PARA LOS CELESTES#SportingCristal 0-0 #JuanPabloII



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La jugada del Sporting Cristal: El VAR sí actuó a tiempo

En el tramo final del primer tiempo, la hinchada bajopontina celebraba el cobro de una pena máxima que prometía abrir el marcador. Sin embargo, desde la sala VOR se emitió el llamado de alerta para el juez principal.

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Al acudir a la pantalla del VAR en el minuto 33, el árbitro revisó el inicio de la Fase de Posesión de Ataque (Attacking Possession Phase o APP) y observó un impacto claro: Martín Távara había cometido infracción previa sobre Alaniz para quitarle el balón. Luego de tres minutos de revisión, la decisión fue drástica pero ajustada al reglamento: penal anulado y tiro libre cobrado en contra de Cristal.

A pesar de que la determinación interrumpió momentáneamente la celebración de los celestes, Sporting Cristal logró decretar el triunfo por 2-0 durante la segunda mitad mediante las anotaciones de Hernán Barcos y Santiago González. Debido a esto, es probable que la controversia pierda visibilidad con el paso de las horas; no obstante, esto no exime la necesidad de seguir señalándola.

La controversia: ¿Por qué en el Monumental sí contó?

El contrapunto inevitable ocurrió apenas una semana atrás en el Estadio Monumental. En aquel compromiso por la fecha 2, Universitario derrotó 2-1 a Cusco FC con un tanto definitivo de Gianluca Lapadula sobre el minuto 90+3′.

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🔥SALIERON LOS AUDIOS VAR DE LA FALTA A SILVEIRA🔥



La Conar acepta que el VAR analiza de diferente ángulos, pero bajo un CONTEXTO EQUIVOCADO que el jugador de la U no realiza una falta al recuperar el balón.



👨‍⚖️ Árbitro: Edwin Ordoñez

🎧 VAR: Pablo López

🖥️ AVAR: Michael Orue… pic.twitter.com/FYLBKNYE87 — L1MAX (@L1MAX_) July 29, 2026

Aquella anotación desató una encendida polémica tras la recuperación previa de Juan Manuel Requena sobre Miguel Silveira, la cual no fue sancionada como falta. A diferencia de lo ocurrido en el Gallardo:

En la ‘U’ vs. Cusco FC: El juego continuó, el gol de Lapadula fue convalidado y el VAR no corrigió la decisión en cancha.

Reconocimiento del error: Días después, la propia CONAR publicó los audios del VAR, admitiendo públicamente que existió infracción en el origen de la jugada y que el tanto crema debió ser anulado.

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Un mismo reglamento, dos criterios polémicos

Ambas acciones expusieron la delgada línea de interpretación en el uso de la tecnología dentro del fútbol peruano. Mientras que ante Juan Pablo II el protocolo APP se aplicó de manera rigurosa para corregir una falta no advertida por el juez principal. El antecedente de Cusco FC dejó la amarga sensación de que la unificación de criterios aún es la materia pendiente del arbitraje nacional.

Sporting Cristal a pesar de la polémica venció 2-0 a Juan Pablo II por Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Sporting Cristal venció 2-0 a Juan Pablo II con tantos de Barcos y González.

El VAR anuló un penal a favor de Cristal por falta de Martín Távara.

Gianluca Lapadula anotó para Universitario ante Cusco FC tras una infracción previa no sancionada.