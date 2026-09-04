Horacio Melgarejo visualizó el éxito continental de Cienciano: “Le voy a ganar la final a Boca”

Horacio Melgarejo conversó con 'ESPN Argentina' y elogió el rendimiento de Cienciano. Además, dejó un mensaje para sus rivales y en especial para Boca Juniors en esta Copa Sudamericana 2026.

Cienciano es el único equipo peruano que sigue en competencia internacional y se alista para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival de turno será Montevideo City Torque y claramente existe mucho positivismo en seguir avanzando de ronda. Así también lo entiende Horacio Melgarejo, a tal punto de que visualiza una eventual final ante Boca Juniors y que incluso la ganarían.

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Fuente: Cienciano.

Resulta que Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano y uno de los personajes sensación a nivel internacional en esta temporada 2026 por su característica forma de ser con la prensa deportiva, mantuvo una reciente entrevista con ‘ESPN Argentina‘ para contar detalles del presente del equipo cusqueño. Fiel a su estilo, visualizó un tremendo éxito continental al pensar en Boca Juniors como rival.

“Sí, llegamos a la final y le voy a ganar. Ojalá llegue un equipo argentino. En este caso, Boca Juniors. Primero, tenemos que pensar en el partido que jugamos en la liga local. A partir de ahí, lo que queremos es hacer un buen papel contra City Torque. Después, si podemos pasar, tenemos un cruce con Mineiro o Santos, que ya hablé con una empresa de guardias para contratar unos 100 policías y llevar conmigo”; comentó Horacio Megarejo entre diversas risas.

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Un poco más serio sobre la competencia de Cienciano en esta Copa Sudamericana 2026, el estratega fue muy drástico sobre el rendimiento de los suyos ante los rivales. “Somos el equipo con el presupuesto más bajo de los ocho, pero en la cancha entran 11 contra 11. Nadie entra con la billetera ni la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte contra quien nos toque“.

"LE VOY A GANAR LA FINAL A BOCA". Horacio Melgarejo sobre la chance de que el Xeneize dispute la definición de la CONMEBOL #Sudamericana con Cienciano.



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Cienciano se prepara la Liga 1 y para la Copa Sudamericana

Cienciano tiene dos frentes por el cual pelear en lo que resta de la presente temporada. En principio, los imperiales deberán levantar cabeza y recuperar terreno en el Torneo Clausura 2026 cuando enfrenten en condición de visita a FC Cajamarca el día de hoy en el Estadio Héroes de San Ramón. Luego de este partido es que se pondrán en modo internacional para la siguiente semana.

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Así es. Cienciano jugará ante Montevideo City Torque el 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el 17 de septiembre será la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Centenario. Veremos cómo les va los cusqueños en esta ronda continental, sobre todo cuando el objetivo de llegar a instancias finales está puesto sobre la mesa.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo declaró que Cienciano tiene el presupuesto más bajo de la Copa Sudamericana 2026 .

declaró que tiene el presupuesto más bajo de la . 10 de septiembre a las 19:30 horas, Cienciano jugará contra Montevideo City Torque .

a las 19:30 horas, jugará contra . Estadio Centenario será la sede para el partido de vuelta el 17 de septiembre.