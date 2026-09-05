Sin Paolo Guerrero y con dos regresos, la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Juan Pablo II College

Pablo Guede confirmó la lista de convocados de Alianza Lima para el duro partido ante Juan Pablo II College en Chongoyape, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Además de la ausencia de Paolo Guerrero, se confirmaron los regresos de Marco Huamán y Jesús Castillo a la consideración.
Paolo Guerrero es la principal baja en Alianza Lima debido a su lesión sufrida en el partido ante Deportivo Garcilaso. En las últimas horas, el club confirmó que padece un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo. Así, Pablo Guede deberá pensar quién será su centrodelantero titular para este partido.
Además de la ausencia del ‘Depredador’, Guede volverá a contar con Jesús Castillo, ausente en el último partido ante Deportivo Garcilaso por decisión técnica, y con Marco Huamán, quien se ha recuperado de su lesión de tobillo y estará en la consideración. Por eso, Josué Estrada vuelve a ser marginado.
En tanto, Kevin Quevedo sigue fuera por decisión técnica, luego de su charla con el comando técnico y su vuelva a los trabajos junto al primer equipo. Otro futbolista que no forma parte del viaje a Chongoyape es Piero Cari.
La lista de convocados de Alianza Lima ante Juan Pablo II College
- ARQUEROS: Alejandro Duarte, Ángel De la Cruz.
- DEFENSAS: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal.
- VOLANTES: Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor.
- DELANTEROS: Federico Girotti, Luis Ramos.
September 6, 2026
Pronósticos Juan Pablo II vs Alianza Lima: los Íntimos buscan cortar la racha rival y reencontrarse con la victoria
Bajas confirmadas en Alianza Lima ante Juan Pablo II College
- Paolo Guerrero (lesión)
- Josué Estrada (decisión técnica)
- Kevin Quevedo (decisión técnica)
- Piero Cari (decisión técnica)
- D’Alessandro Montenegro (apartado)
DATOS CLAVE
- Pablo Guede definió los convocados de Alianza Lima ante Juan Pablo II College.
- Paolo Guerrero es baja confirmada por un desgarro de segundo grado.
- Marco Huamán y Jesús Castillo regresan a la lista del Torneo Clausura 2026.