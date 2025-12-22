Diego Penny y el consejo a Luis Advíncula tras enterarse que podría jugar en Alianza Lima: “Es la mejor opción…”

El mercado de fichajes sigue activo en el fútbol peruano y uno de los jugadores que suena mucho es Luis Advíncula. El lateral por la derecha ya no es importante en Boca Juniors, su nivel ha bajado y posiblemente su destino esté en el Perú. Por ello Diego Penny no dudó al enterarse que podía ponerse la ‘Blanquiazul’ en darle un inesperado consejo.

Resulta que el ‘Rayo’ está cada vez más cerca de Alianza Lima, club en el que podría seguir su carrera este 2026. No obstante, para el exportero lo mejor para la carrera del lateral es que pueda ir a Sporting Cristal. Cuadro en el que hizo gran parte de su carrera en el país.

Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors (Foto: Getty).

“Los dos equipos necesitan lateral derecho con urgencia. ¿Lucho pensará en su futuro post fútbol? No. Si es así, Cristal es la mejor opción. Los dos equipos van a ser vinculados, eso es inevitable“, comentó la ‘Libélula’.

Por otro lado, hizo una reflexión sobre el futuro fuera de las canchas de Advíncula. Mencionando que en este caso, es difícil que logre ser ídolo ‘blanquiazul’ de llegar a Matute. “Pero Lucho tiene 35 años, después del fútbol puede tener un cargo tranquilamente y, aparte, algo importante que te has olvidado, amigo, picante. ¿En Alianza va a ser ídolo? Muy difícil”.

Luis Advíncula con el camino libre hacia Alianza Lima

El fichaje de Juan Cruz González por parte de Sporting Cristal cierra las puertas por completo a Advíncula en este momento. Pues traer a un jugador extranjero para ser suplente no es algo normal, menos en la posición de lateral. Así que en este caso, se descarta una llegada del ‘Rayo’ al Rímac.

De esta forma queda el camino libre para que Alianza Lima pueda comenzar las negociaciones con Boca Juniors. Es importante mencionar que el cuadro ‘Xeneize’ tiene contrato con ‘Bolt’ hasta final del 2026, por lo tanto solo podría salir a préstamo, con una compra o liberado. De otro modo, tendrá que quedarse en Argentina.

Esta historia posiblemente se resuelva el próximo año, así que habrá que estar atentos a lo que pueda suceder. Sobre todo, teniendo en cuenta que el cuadro ‘Blanquiazul’ anda intentando resolver primero la contratación de sus extranjeros, que es algo en lo que todavía no ha logrado finiquitar.

