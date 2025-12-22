El mercado de fichajes del fútbol peruano ha sido sacudido por un movimiento clave: el anuncio de Sporting Cristal de la contratación del lateral argentino Juan Cruz González para el año 2026. Este hecho, que cubre la vacante de Jhilmar Lora y prioriza un refuerzo extranjero, ha dejado a Luis Advíncula sin opciones en el Rímac. Como resultado, Alianza Lima ha tomado la delantera absoluta en las negociaciones por el experimentado defensor de la selección peruana.

Luis Advíncula más cerca de Alianza Lima

La directiva blanquiazul, viendo la oportunidad, ha intensificado los contactos con el entorno de Advíncula. Su incorporación es vista no solo como un alza en la calidad técnica de la banda derecha, sino también como un golpe anímico y mediático a su rival. Con recursos liberados y la urgencia de jerarquía para la Copa Libertadores, el club de La Victoria está dispuesto a realizar un esfuerzo económico histórico por repatriar al “Rayo”.

Luis Advincula jugando en Boca Juniors en el Hard Rock Stadium. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Un factor crucial en la operación es la situación de Advíncula en Boca Juniors. A pesar de tener contrato, su menor protagonismo y su deseo de volver a Perú por motivos familiares han facilitado las conversaciones para una posible rescisión. Aunque el club Xeneize busca un resarcimiento, la dirigencia íntima trabaja en una estrategia financiera para satisfacer a todas las partes, pendiente de la desvinculación formal del jugador.

Luis Advíncula tiene bastante cercanía

En el vestuario aliancista, el entusiasmo es palpable. Jugadores referentes como Carlos Zambrano han actuado como intermediarios, destacando el ambicioso proyecto deportivo para 2026. Esta cercanía personal parece haber influido en Advíncula, quien ve con buenos ojos finalizar su carrera en un entorno competitivo y rodeado de amistades.

No obstante, el fichaje pende de la resolución contractual. La condición indispensable es que Advíncula obtenga su libertad o que el costo de salida sea asequible para el fútbol local. Alianza Lima ya ha presentado una propuesta de contrato por tres temporadas, ofreciendo la estabilidad que el defensor de 35 años busca, una oferta que, tras la retirada de Cristal, ningún otro club peruano parece poder igualar.

Alianza Lima espera cerrar a Luis Advíncula

De concretarse este traspaso en las próximas semanas, se marcaría un hito polémico y significativo en la historia reciente de la Liga 1. Ver a un futbolista históricamente ligado a los colores celestes, vestir la camiseta de Alianza Lima intensificaría la rivalidad. Por ahora, el silencio de Advíncula y el avance de las gestiones en Matute sugieren que el regreso del “Rayo” al fútbol peruano está más cerca de ser una realidad blanquiazul que un anhelo rimense.

