Dónde ver EN VIVO ADT vs Universitario por el Clausura 2026: canales de TV y streaming online

El cuadro 'crema' visitará a ADT en un duelo que podría marcar el debut de Gianluca Lapadula. Conoce dónde ver este importante encuentro.

Con el regreso de la Liga 1 este fin de semana, el Torneo Clausura 2026 se pone en marcha tras el receso por el Mundial, devolviendo la emoción a los hinchas del fútbol peruano. En ese escenario, Universitario de Deportes aparece como uno de los principales candidatos, decidido a seguir en carrera por el anhelado tetracampeonato.

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Este sábado 18 de julio, el cuadro ‘crema’ afrontará un exigente debut ante ADT en la altura de Tarma. El equipo de Héctor Cúper tendrá una dura prueba por las condiciones del escenario y la dificultad del rival, en un partido que servirá para medir su nivel en el inicio del certamen.

¿Dónde ver EN VIVO ADT vs Universitario?

La primera fecha del Torneo Clausura 2026 podrá seguirse en todo el país a través de L1 Max, señal que transmitirá todos los encuentros en vivo. El canal estará disponible en operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes prefieran seguir el duelo de forma digital podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play, disponible para celulares y computadoras, con la transmisión de los partidos en tiempo real.

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Además, Bolavip Perú realizará una cobertura especial. En su página web podrás seguir la previa del encuentro, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

¿A qué hora juega ADT vs Universitario?

El duelo entre ADT y Universitario se jugará hoy, sábado 18 de julio, en el Estadio Tarma, con capacidad para 6.000 espectadores. El encuentro comenzará a las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 14:15 horas en Chile, Bolivia y Venezuela; y a las 15:15 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de Héctor Cúper afronta este compromiso con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título y seguir de cerca a Alianza Lima, campeón del Torneo Apertura. Por su parte, ADT, décimo con 20 puntos, intentará hacerse fuerte en Tarma para escalar posiciones en la tabla.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes debuta este sábado 18 de julio ante ADT por el Clausura.

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El partido de hoy comenzará a las 13:15 horas en el Estadio de Tarma.