Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Mira dónde ver mediante tv y streaming online, el partido de Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1. Acá estarán todos los detalles.

El Torneo Clausura entra en su etapa más apasionante y promete emociones al límite. Universitario de Deportes se mide ante Alianza Atlético en un cruce determinante por la fecha 12 de la Liga 1.

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Este gran partido se disputará hoy domingo 18 de octubre sobre el césped del Estadio Mansiche de Trujillo. Ambos planteles necesitan quedarse con la victoria para no alejarse del sueño del título nacional.

Los convocados de Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1. (Foto: X).

Horario oficial del partido por la Liga 1

El balón comenzará a rodar desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en Trujillo.

Repasa la guía de horarios según tu país de residencia:

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, EE. UU. (Miami/Nueva York): 4:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5:30 p.m.

México, Costa Rica: 2:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

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Guía de canales de TV para ver el choque en directo

La señal encargada de llevar la transmisión televisiva exclusiva es L1 MAX.

Encuentra la estación en la grilla según tu empresa de cable:

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD / 526 HD

Best Cable: Canal 12

WIN TV: Canal 8

Opciones de streaming online para seguir el minuto a minuto

Si no estás cerca de una televisión, puedes conectarte mediante dispositivos móviles, tablets o computadoras.

Estas son las plataformas digitales autorizadas:

L1 Play: Servicio digital por suscripción para ver la señal original en directo.

DGO: Aplicación en vivo accesible para todos los usuarios de DirecTV.

Movistar TV App y Claro Video: Plataformas para abonados de ambos servicios de cable.

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El presente de ambos planteles en la tabla

La escuadra crema llega a esta contienda tras igualar 2-2 ante Melgar en el Estadio Monumental con dos anotaciones de Alex Valera. Con 21 puntos en el casillero, los dirigidos por Fabián Bustos están obligados a sumar de a tres en condición de visitante.

Por su parte, el conjunto ‘churre’ viene de obtener una importante victoria por 3-1 frente a Sport Boys. Los norteños cosechan 22 unidades en el torneo y buscarán dar la sorpresa en Trujillo para afianzarse en la zona más alta de la clasificación.

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DATOS CLAVE