Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Alianza Atlético por Liga 1: formaciones, cambios y bajas

El partido más importante de la fecha en Liga 1 es Universitario vs. Alianza Atlético. Mira las alineaciones confirmadas, de ambos conjuntos.

Universitario de Deportes afronta un crucial duelo como visitante frente a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro, correspondiente a la jornada doce del Torneo Clausura de la Liga 1, resulta decisivo para las aspiraciones cremas en el campeonato.

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El estratega del conjunto merengue debe replantear su esquema debido a ausencias obligadas en el plantel. La carga de partidos y diversas situaciones físicas obligan a modificar la zaga y la mitad de la cancha para este compromiso en el norte del país.

En trujillo se jugará el Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1. (Foto: X).

Formaciones de Universitario y Alianza Atlético

Ambos cuadros ajustaron sus esquemas tácticos con el objetivo de controlar el ritmo de juego bajo las altas temperaturas del calor sullanero:

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XI de Universitario de Deportes (3-5-2): Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Polo (C), Concha, Calcaterra, Flores, Inga; Lapadula y Valera.

XI de Alianza Atlético (4-2-3-1): Rivadeneira, Fernandez, Lujam Suárez, Gordillo, Lupu, Díaz, Muñóz, Del Castillo, Penilla, Ingrati.

Cambios en Universitario vs. Alianza Atlético

La principal variante en la estructura defensiva de Universitario es el ingreso de Anderson Santamaría y Caín Fara junto a Williams Riveros. Este movimiento busca suplir la ausencia de Matías Di Benedetto, manteniendo una línea de tres sólida en el fondo.

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En la zona de volantes, Jorge Murrugarra asume la contención como eje del medio campo. Su labor permite liberar a Jairo Concha y Piero Quispe para conectar rápido con la dupla de ataque formada por Gianluca Lapadula y Álex Valera.

Por su parte, Alianza Atlético apuesta por abrir la cancha mediante la velocidad de Cristian Penilla y el despliegue de Germán Díaz. El elenco local buscará aprovechar la localía para romper el bloque defensivo visitante desde los primeros minutos.

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Bajas en Universitario de Deportes

El cuadro crema llega a este compromiso con cuatro ausencias destacadas dentro de su nómina de convocados:

Matías Di Benedetto: Ausente por precaución física en la zaga central.

Bryan Reyna: Quedó fuera de la nómina final de convocados para esta visita.

Jordan Guivin: Descartado para las variantes en el mediocampo merengue.

Adrián Quiroz: Completa la lista de bajas para este cotejo.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Gianluca Lapadula y Álex Valera serán los delanteros titulares en el esquema 3-5-2.

Matías Di Benedetto y Bryan Reyna destacan entre las cuatro bajas del plantel.