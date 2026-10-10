Eryc Castillo tiene confirmado cuándo se marchará de Alianza Lima ante las ofertas internacionales

Las ofertas por Eryc Castillo tienen una determinación, por parte del jugador. Alianza Lima sabe bien cuándo se irá el delantero ecuatoriano.

El delantero ecuatoriano Eryc Castillo se ha consolidado como la figura indiscutible de Alianza Lima en esta temporada 2026. Con un nivel superlativo en el campo de juego, el atacante logró ganarse el respeto y el cariño de toda la hinchada victoriana gracias a su cuota goleadora.

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Su capacidad ofensiva y regularidad lo convirtieron rápidamente en el futbolista más determinante del conjunto blanquiazul. En lo que va del Torneo Apertura y el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, la ‘Culebra’ registra 17 goles y 5 asistencias.

Eryc Castillo es una de las figuras en Alianza Lima. (Foto: X).

Interés y la tranquilidad para el hincha de Alianza Lima

Como era de esperarse, este brillante rendimiento provocó el interés inmediato de varios clubes del extranjero. La posibilidad de una transferencia generó inquietud entre los aficionados de Matute, quienes temían perder a su principal referente en el ataque.

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Sin embargo, el destino del atacante extranjero no depende de una oferta de última hora. Existe un factor clave que determina con exactitud cuándo finalizará su etapa vistiendo la camiseta de La Victoria.

La dirigencia íntima aseguró la continuidad del extremo mediante una renovación contractual respaldada por el pedido de la gente. Esta firma garantiza que el proyecto deportivo mantenga al jugador como su pilar fundamental en la ofensiva.

La fecha exacta del fin de su contrato en Alianza Lima

De esta manera, la fecha estimada para su salida está fijada para el 31 de diciembre del 2028, día en que expira su actual vínculo legal con la institución. Salvo un giro inesperado, el futbolista completará el periodo pactado con la directiva.

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Esto significa que Eryc Castillo permanecerá dos años más en la institución de La Victoria. Su permanencia le permitirá seguir acumulando minutos, goles y títulos vistiendo la camiseta blanquiazul.

Los hinchas íntimos pueden estar tranquilos porque contarán con su máxima estrella durante dos temporadas completas. El cuadro victoriano asegura a su goleador para encarar los próximos retos locales e internacionales según la información del Diario Líbero.

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