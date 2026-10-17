Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: partidos, horarios y canales TV

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 arranca hoy. En una nueva temporada que promete por la calidad y categoría de los equipos, claramente se han dado diversos movimientos de fichajes y salidas en cada una de las instituciones. En la siguiente nota podrás conocer cómo se jugará la fecha 1 de un campeonato que se seguirá disputando en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador.
En cuanto a los favoritismos y a los equipos que mejor se han armado en el mercado de fichajes, no podemos dejar de mencionar a Alianza Lima como el plantel más laureado para volver a alzar el título. Siendo el vigente tricampeón del país, las blanquiazules se armaron con los arribos de Flavia Montes, Allison Holland y Ioana Baciu, además del entrenador argentino Alejandro Schneider.
Por otro lado, planteles como Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima también pretenden ser grandes protagonistas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 para luchar por el título nacional. Dentro de las novedades de esta temporada es que la Selección Peruana Sub 19 participará del certamen para darle más rodaje a las chicas que se preparan para el Mundial de la categoría.
Programación completa de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Sábado 17 de octubre
- Atlético Atenea vs. Olva Latino | 14:45 horas
- Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan | 17:00 horas
- San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano | 19:00 horas
Domingo 18 de octubre
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- Perú Sub 19 vs. Deportivo Wanka | 14:15 horas
- Regatas Lima vs. Deportivo Géminis | 16:30 horas
- Rebaza Acosta vs. Alianza Lima | 18:30 horas
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026/27?
La Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrá verse a través de la señal oficial de Latina TV. A través del canal 2 y 702 en HD es que los hinchas seguirán todos los partidos del campeonato nacional, además de que en la web y en la aplicación del medio se podrán apreciar las incidencias. Asimismo, en Bolavip Perú contarás con la clásica cobertura para que no te pierdas ningún detalle de los cotejos.
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
- General | S/. 25.00
- Norte preferente | S/. 30.00
- Sur preferente | S/. 30.00
- Oriente preferente | S/. 45.00
- Occidente preferente | S/. 45.00
- Parking | S/. 25.00
DATOS CLAVES
- Liga Peruana de Vóley 2026/27 arranca hoy en el Polideportivo Lucha Fuentes.
- Alianza Lima, vigente tricampeón, debutará contra Rebaza Acosta el domingo 18.
- Latina TV transmitirá el campeonato nacional en los canales 2 y 702 HD.