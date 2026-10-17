Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: partidos, horarios y canales TV

Empieza una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley y a continuación conocerás la programación completa de la fecha 1 a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador.

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 arranca hoy. En una nueva temporada que promete por la calidad y categoría de los equipos, claramente se han dado diversos movimientos de fichajes y salidas en cada una de las instituciones. En la siguiente nota podrás conocer cómo se jugará la fecha 1 de un campeonato que se seguirá disputando en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador.

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En cuanto a los favoritismos y a los equipos que mejor se han armado en el mercado de fichajes, no podemos dejar de mencionar a Alianza Lima como el plantel más laureado para volver a alzar el título. Siendo el vigente tricampeón del país, las blanquiazules se armaron con los arribos de Flavia Montes, Allison Holland y Ioana Baciu, además del entrenador argentino Alejandro Schneider.

Por otro lado, planteles como Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima también pretenden ser grandes protagonistas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 para luchar por el título nacional. Dentro de las novedades de esta temporada es que la Selección Peruana Sub 19 participará del certamen para darle más rodaje a las chicas que se preparan para el Mundial de la categoría.

Programación completa de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea vs. Olva Latino | 14:45 horas

Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan | 17:00 horas

San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano | 19:00 horas

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Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 vs. Deportivo Wanka | 14:15 horas

Regatas Lima vs. Deportivo Géminis | 16:30 horas

Rebaza Acosta vs. Alianza Lima | 18:30 horas

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 podrá verse a través de la señal oficial de Latina TV. A través del canal 2 y 702 en HD es que los hinchas seguirán todos los partidos del campeonato nacional, además de que en la web y en la aplicación del medio se podrán apreciar las incidencias. Asimismo, en Bolavip Perú contarás con la clásica cobertura para que no te pierdas ningún detalle de los cotejos.

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

General | S/. 25.00

Norte preferente | S/. 30.00

Sur preferente | S/. 30.00

Oriente preferente | S/. 45.00

Occidente preferente | S/. 45.00

Parking | S/. 25.00

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