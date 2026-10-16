Mauricio Arrasco revela su postura sobre intereses de Alianza Lima y Sporting Cristal: “No cierro las puertas”

Siendo uno de los mejores jugadores de FC Cajamarca, el nombre de Mauricio Arrasco suena con fuerza en La Victoria y en el Rímac. Ahora el mismo protagonista respondió sobre su futuro más cercano.

Uno de los jugadores más destacados en lo que va del Torneo Clausura 2026 es sin duda alguna Mauricio Arrasco. El atacante de FC Cajamarca viene mostrando grandes cualidades y desde la capital están sondeando la posibilidad de ficharlo de cara a la próxima temporada. Por ello es que Alianza Lima y Sporting Cristal lo están analizando y el mismo protagonista respondió ante dicha solicitud.

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🔥🎯 ¡𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗢́𝗥𝗕𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗬 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟! Mauricio Arrasco ha despertado el interés de Alianza Lima y Sporting Cristal para la próxima temporada. Por ahora no hay negociaciones, pero ambos clubes han realizado sondeos para conocer su situación… pic.twitter.com/6W1lPdnZJf — Momento Deportivo (@MDeportivope) October 13, 2026

En una reciente entrevista con el diario local ‘Depor‘, la palabra de Mauricio Arrasco fue clave para conocer su postura sobre la posibilidad de mudarse a un equipo de la capital. Sabiendo de sus condiciones y de que sus rendimientos están llamando poderosamente la atención, el delantero de 22 años reveló que no le cierra las puertas a nadie y que evaluará si es que aparecen propuestas.

“Estoy muy feliz si es que los rumores y clubes como esos están interesados en mí. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y siempre se trabaja para que los clubes te vean. Tengo contrato con FC Cajamarca hasta fin de año y ya luego soy jugador libre. Cuando lleguen las propuestas, se analizarán todas junto con mi agente y mi hermano, que son los que me manejan, para poder tomar la mejor opción para mi carrera”; comentó Mauricio Arrasco.

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En cuanto a la posibilidad de volver a Alianza Lima, el delantero respondió: “La verdad que Alianza es el club que me formó y estoy muy agradecido con ellos. Lamentablemente, no tuve más oportunidades de las que tal vez hubiese querido, pero así es el fútbol. Sería bonito tener una revancha, pero no les cierro las puertas a nadie ya que esto es una profesión y nosotros nos debemos a los clubes que están interesados en nosotros. Si vienen ofertas al final de temporada, nos sentaremos a analizar todas las opciones y tomar la mejor decisión”.

Fuente: FC Cajamarca.

Las estadísticas de Mauricio Arrasco en 2026 y su vínculo contractual con FC Cajamarca

Mauricio Arrasco es uno de los mejores jugadores de FC Cajamarca durante esta temporada. En un total de 29 partidos disputados hasta el momento, lleva 7 goles anotados y registra 5 asistencias en 2030 minutos de competencia. Entre la Liga 1 y la Copa Caliente de la Liga, el delantero aún tiene más encuentros para seguir demostrando que pueda dar un salto de calidad pensando en el 2027.

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En cuanto al aspecto contractual, el acuerdo entre Mauricio Arrasco y FC Cajamarca es hasta diciembre de este año, así que en el papel al término del campeonato tendrá la libertad de escoger cuál es su futuro más cercano. Veremos si es que Alianza Lima o Sporting Cristal logran convencer al delantero para tenerlo en sus filas pensando en la próxima campaña.

DATOS CLAVES

Mauricio Arrasco suma 7 goles y 5 asistencias en 29 partidos con FC Cajamarca .

suma en 29 partidos con . El contrato del delantero con FC Cajamarca finaliza en diciembre del 2026 .

finaliza en . Alianza Lima y Sporting Cristal analizan fichar al atacante de 22 años para 2027.