Pablo Guede ninguneó a Franco Velazco y tiró: “No sabía que los administradores hablaban de fútbol”

El DT de Alianza Lima fue consultado por las declaraciones del administrador de Universitario, quien lo criticó por apoyar a Miguel Rondelli, entrenador de Melgar.

Pablo Guede encendió la polémica nuevamente, esta vez por sus declaraciones contra el administrador de Universitario, Franco Velazco. El entrenador de Alianza Lima habló en conferencia de prensa luego de la victoria 3-1 ante Atlético Grau, aunque hizo ruido con su ninguneo y críticas al directivo ‘crema’.

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Franco Velazco había tenido duros cuestionamientos contra Alianza Lima y FBC Melgar. Esto se dio luego de las declaraciones que había hecho Pablo Guede, quien había salido en apoyo de Miguel Rondelli por las críticas que hizo al arbitraje y al periodismo en el fútbol peruano.

El director técnico blanquiazul, ahora, apuntó con todo contra Velazco ante la consulta de la periodista Fernanda Huapaya (El Comercio). Apeló a la ironía para ningunear al directivo de Universitario y, luego, lo destrozó con una fuerte crítica.

“No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es. Si yo perdí dos clásicos y sigo en el cargo, él ganó dos y echó 4 entrenadores. No sabía que los administradores hablaban de fútbol“, comentó sobre el administrador ‘crema’.

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😳🌶️ “¿FRANCO VELAZCO? NO TENGO IDEA DE QUIÉN ES”



“ Si yo perdí dos clásicos, estoy en el cargo. Él ganó dos y echó a cuatro DT’s. No sabía que los administradores se metían con los DT’s rivales. Debe QUERER NOTORIEDAD”



Pablo Guede a Franco Velazco 💥 pic.twitter.com/6YpSYhCuWx — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) October 18, 2026

A Pablo Guede no le gustó el partido de Alianza Lima ante Atlético Grau

A comienzo de la conferencia de prensa, Guede fue consultado por el rendimiento de su equipo. Si bien la consulta tuvo un elogio, el entrenador fue brutalmente sincero y aseguró que no quedó conforme con la actuación del conjunto ‘íntimo’.

“A mí no me gustó el partido porque nunca lo tuvimos controlado, nunca fuimos capaces de controlarlo, pero es entendible del esfuerzo que venimos de hacer“, expresó. “No estuvimos tan precisos con la pelota en ese último cuarto de cancha, pero contento por el triunfo porque creo que era un partido muy duro porque sabía que no iban a venir a cerrarse atrás”, agregó.

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La preocupación de Pablo Guede para el final de temporada

Por último, el entrenador argentino hizo una reflexión sobre lo que es el objetivo del equipo, pero con las dificultades que está enfrentando en esta parte final de temporada. El tema lesiones es la mayor preocupación que presenta.

“Nosotros seguimos mirando lo nuestro. Me puse el objetivo de poder llegar a los 35 puntos. Sabemos que no tenemos margen de error, esa es una presión añadida para nosotros. Estamos medio tocados porque tenemos varios futbolistas tocados con molestias, pero los que están entrando lo están haciendo bien. Creo que todos son importantes, nadie es imprescindible”, cerró.

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