Mientras Sporting Cristal busca su renovación, desde Brasil y México muestran interés en Martín Távara

Martín Távara termina contrato en el Rímac a fines de este año 2026 y hay novedades respecto a su futuro. Desde el exterior lo buscan y podrían llevárselo pronto.

En plena competencia de la Liga 1, desde Sporting Cristal ven la próxima temporada como una oportunidad para afianzar la base de la actual plantilla y a la vez darle un salto de calidad. Dentro de los jugadores que estarían en la evaluación para permanecer en el club, el nombre de Martín Távara es uno de los señalados de la directiva. Dicho esto, parece que no la tendrán tan sencilla.

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Martín Távara, a pesar de haber perdido cierto espacio en el equipo titular de Sporting Cristal durante las últimas fechas del Torneo Clausura 2026, sigue representando ser uno de los canteranos más importantes del primer equipo. Siempre es un cambio recurrente y brinda otras opciones de juego que favorecen a la idea del equipo. Por ello es que desde Brasil y México lo estarían siguiendo.

¡𝗣𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇! 🔁



Así fue el GOLAZO de tiro libre de Martín Távara para abrir el marcador a favor de Sporting Cristal. ⚽🩵



📸 Cámara Exclusiva Te Apuesto#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/NzV1cnexxP — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) July 17, 2026

De acuerdo a una reciente información del diario local ‘Líbero‘, resulta que Martín Távara cuenta con intereses del fútbol brasileño y mexicano pensando en la temporada 2027. Sabiendo que el volante vence contrato con Sporting Cristal a fines de este año, por ahora no se habla de una oferta formal en concreto, así que en el papel las siguientes semanas serán claves para conocer de su futuro.

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La postura de Sporting Cristal sobre el futuro cercano de Martín Távara

Así como se acaba de conocer la revelación de que el nombre de Martín Távara interesa en Brasil y México pensando en la próxima temporada, durante las últimas horas también se filtró que desde la directiva de Sporting Cristal no pierden el tiempo y tienen en el volante a uno de los valores elegidos para quedarse en la institución por mucho más tiempo al previsto.

Es más, según el periodista Denilson Barrenechea, se sabe que el zurdo de 27 años se encuentra dentro de una lista de varios futbolistas en carpeta para estampar su firma de renovación. Es muy probable que en la interna ya se hayan dado conversaciones al respecto, así que no sorprendería que pueda seguir defendiendo la camiseta celeste a la espera de una oferta concreta del exterior.

Fuente: Sporting Cristal.

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¿Cuánto cuesta Martín Távara actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Martín Távara tiene una cotización internacional de 800 mil euros, lo que en soles daría un promedio de 3.2 millones. El futuro cercano del actual volante de Sporting Cristal está en veremos en estos momentos, así que el hincha rimense estará muy expectante a lo que pueda suceder pronto con uno de sus canteranos.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES

Martín Távara atrae el interés de clubes de Brasil y México para la temporada 2027 .

atrae el interés de clubes de para la temporada . El contrato del volante Martín Távara con Sporting Cristal finaliza a fin de año.

con finaliza a fin de año. Sporting Cristal negocia la renovación de Martín Távara, cotizado en 800 mil euros.