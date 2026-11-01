Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos un partido de lujo por Liga 1. Conoce cómo y por dónde ver en vivo: Universitario vs. Atlético Grau. Desde la ciudad de Trujillo.

Universitario de Deportes afronta un desafío crucial en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura. El conjunto crema mide fuerzas frente a Atlético Grau por la fecha 15 de la Liga 1 en un duelo decisivo para la tabla de posiciones.

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El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo. La escuadra crema necesita sumar de a tres fuera de casa para mantenerse en lo más alto de la clasificación en esta recta final.

Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1 en vivo para tv y streaming. (Foto: X).

Horarios para seguir el partido por país

El pitazo inicial del compromiso entre cremas y piuranos está programado para las 3:30 p. m. en territorio peruano. Repasa la guía de horarios internacionales para no perderte las acciones en directo:

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Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 4:30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5:30 p. m.

México, Costa Rica: 2:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido en TV?

La transmisión en vivo y en directo de este choque estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX. La cadena oficial de la Liga 1 se encuentra disponible en las parrillas de operadoras de cable como DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Best Cable y Win.

Opciones para ver el compromiso por streaming

Si buscas ver la cobertura completa a través de computadoras, Smart TV o dispositivos móviles, existen distintas opciones de streaming contratables en tu plataforma de preferencia:

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Liga 1 Play: Plataforma digital oficial para seguir el campeonato peruano.

DGO, Zapping y Movistar TV App: Aplicaciones móviles oficiales de los operadores de televisión que emiten L1 MAX.

Fanatiz: Servicio accesible para los aficionados que residen en el extranjero.

¿Cómo llegan Universitario y Atlético Grau al partido?

Universitario de Deportes llega en un gran momento futbolístico tras encadenar triunfos consecutivos y mantener una racha positiva en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Fabián Bustos ha mostrado solidez defensiva y contundencia en ataque, lo que le permite pelear palmo a palmo el liderato del campeonato peruano.

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Por su parte, Atlético Grau necesita sumar con urgencia para meterse en puestos de torneos internacionales y alejarse de las posiciones incómodas. El conjunto piurano buscará hacerse fuerte como local para frenar el impulso de los cremas y quedarse con los tres puntos en casa.

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