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Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos un partido de lujo por Liga 1. Conoce cómo y por dónde ver en vivo: Universitario vs. Atlético Grau. Desde la ciudad de Trujillo.

Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1.
© XDónde ver EN VIVO Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1.

Universitario de Deportes afronta un desafío crucial en sus aspiraciones dentro del Torneo Clausura. El conjunto crema mide fuerzas frente a Atlético Grau por la fecha 15 de la Liga 1 en un duelo decisivo para la tabla de posiciones.

El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo. La escuadra crema necesita sumar de a tres fuera de casa para mantenerse en lo más alto de la clasificación en esta recta final.

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Universitario vs. Atlético Grau por la Liga 1 en vivo para tv y streaming. (Foto: X).

Horarios para seguir el partido por país

El pitazo inicial del compromiso entre cremas y piuranos está programado para las 3:30 p. m. en territorio peruano. Repasa la guía de horarios internacionales para no perderte las acciones en directo:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York): 4:30 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5:30 p. m.
  • México, Costa Rica: 2:30 p. m.
  • España: 10:30 p. m.
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¿Qué canal transmite el partido en TV?

La transmisión en vivo y en directo de este choque estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX. La cadena oficial de la Liga 1 se encuentra disponible en las parrillas de operadoras de cable como DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Best Cable y Win.

Opciones para ver el compromiso por streaming

Si buscas ver la cobertura completa a través de computadoras, Smart TV o dispositivos móviles, existen distintas opciones de streaming contratables en tu plataforma de preferencia:

  • Liga 1 Play: Plataforma digital oficial para seguir el campeonato peruano.
  • DGO, Zapping y Movistar TV App: Aplicaciones móviles oficiales de los operadores de televisión que emiten L1 MAX.
  • Fanatiz: Servicio accesible para los aficionados que residen en el extranjero.

¿Cómo llegan Universitario y Atlético Grau al partido?

Universitario de Deportes llega en un gran momento futbolístico tras encadenar triunfos consecutivos y mantener una racha positiva en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Fabián Bustos ha mostrado solidez defensiva y contundencia en ataque, lo que le permite pelear palmo a palmo el liderato del campeonato peruano.

Por su parte, Atlético Grau necesita sumar con urgencia para meterse en puestos de torneos internacionales y alejarse de las posiciones incómodas. El conjunto piurano buscará hacerse fuerte como local para frenar el impulso de los cremas y quedarse con los tres puntos en casa.

DATOS CLAVE

  • Universitario de Deportes jugará contra Atlético Grau a las 3:30 p. m.
  • Estadio Mansiche de Trujillo será el escenario por la fecha 15 de Liga 1.
  • L1 MAX emitirá el partido en televisión y Liga 1 Play por streaming.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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