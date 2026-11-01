Antes de jugar contra Atlético Grau por Liga 1: Jairo Concha confirmó si seguirá en Universitario

Universitario conoce cuál es la posición de Jairo Concha, sobre su futuro. Lo dijo él mismo, previo al partido ante Atlético Grau por Liga 1.

Universitario de Deportes afronta un momento decisivo en la recta final de la Liga 1 y se alista para disputar un partido crucial frente a Atlético Grau en Trujillo. En medio de este panorama, las miradas se concentraron en la situación contractual de una de sus piezas clave en el mediocampo.

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Durante las semanas previas, diversos trascendidos especularon con la posibilidad de que el futbolista buscara salir libre al finalizar el torneo. Especulaciones e hipótesis sobre sus posibles destinos mantuvieron en incertidumbre a la hinchada merengue antes de disputar estos partidos definitivos.

Jairo Concha tocó el tema de su continuidad en Universitario. (Foto: X).

Claridad sobre el contrato tras semanas de incertidumbre

Sin embargo, el propio jugador decidió romper el silencio durante el viaje hacia la ciudad de Trujillo. En declaraciones recogidas por la prensa deportiva y difundidas por Jax Latin Media, el volante fue contundente sobre el rendimiento colectivo: “Hemos vuelto a jugar de buena manera. Antes ganábamos, pero no jugábamos bien”.

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Con estas palabras, el futbolista reconoció de forma directa que el plantel ha recuperado el buen nivel en el momento más crítico de la temporada. Aceptó que, aunque obtenían victorias, la calidad del fútbol no terminaba de convencer al comando técnico ni a los aficionados.

Intención firme de renovación con Universitario

Respecto a las negociaciones para extender su vínculo con la directiva merengue, el mediocampista fue claro al declarar: “Estamos conversando, la intención de ambos es estar en buenos términos -renovación-”.

De acuerdo con lo reportado por Jax Latin Media y otros medios locales, estas afirmaciones desmienten de manera categórica las versiones sobre una salida conflictiva. Confirmó además que el grupo se encuentra concentrado: “Estamos enfocados en la recta final del campeonato”.

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Concentración total en la recta final del campeonato

El clima dentro del vestuario crema se mantiene enfocado exclusivamente en el rendimiento sobre el terreno de juego. La directiva y el cuerpo técnico confían en que la estabilidad del plantel permitirá encarar el cierre del torneo con la máxima solidez posible.

El equipo merengue ya se encuentra mentalizado en obtener una victoria decisiva frente a Atlético Grau. Las aclaraciones del volante aportan tranquilidad al entorno del club en la búsqueda del título nacional.

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