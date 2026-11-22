Conoce las alineaciones confirmadas para el Universitario vs. Sport Huancayo, por la Liga 1. Todos los cambios y bajas, del encuentro de hoy.

Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo hoy domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A pocas horas del pitazo inicial, el comando técnico crema define un once con varias variantes obligadas para sumar en la altura y llegar con ritmo a las semifinales.

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Alineación de Universitario vs. Sport Huancayo

Fabián Bustos mantiene su característico esquema 3-5-2, apostando por una línea de tres defensores centrales para contener el juego aéreo del conjunto local. En el arco, la principal novedad pasa por la titularidad de Miguel Vargas, respaldado por la experiencia de Williams Riveros y el regreso de Matías Di Benedetto.

Hoy tenemos un partido por Liga 1: Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: X).

En la mitad de la cancha, el estratega argentino reconfigura la volante con el ingreso de Juan Manuel Requena en la primera línea de marca. Por las bandas se proyectarán Andy Polo y Jorge Gutiérrez, dejando en ataque a José Rivera junto al goleador Álex Valera.

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Posible once de Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Edison Flores, Juan Requena, Jairo Concha, Jorge Abdiel Gutiérrez; José Rivera y Alex Valera.

Alineación de Sport Huancayo vs. Universitario

Por su parte, el técnico Richard Pellejero apuesta por su habitual sistema 4-2-3-1 para hacerse fuerte en condición de local y cerrar el torneo con una victoria ante su hinchada. El cuadro huancaíno saldrá con todo su potencial ofensivo liderado por Javier Sanguinetti en la creación y Daniel Porozo como único punta.

La zona defensiva del ‘Rojo Matador’ contará con la seguridad de Ángel Zamudio bajo los tres palos y la solidez de Marcelo Gaona y Yonatan Murillo (o Jimmy Valoyes) en la zaga. En el mediocampo, Ricardo Salcedo y Diego Carabaño serán los encargados de cortar los circuitos cremas y lanzar a los extremos Piero Magallanes y Nahuel Luján.

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Posible once de Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo (o Jimmy Valoyes), Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján; Daniel Porozo.

Cambios y bajas confirmadas en el partido

El conjunto merengue afronta este compromiso en la ciudad incontrastable con cuatro ausencias de peso que obligaron a mover la pizarra de Fabián Bustos:

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Jorge Murrugarra: El volante de contención quedó fuera de la convocatoria tras cumplir el límite de tarjetas amarillas acumuladas en el Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula, Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray: Los tres futbolistas fueron descartados por precaución médica del cuerpo técnico, priorizando su recuperación física de cara a las semifinales del campeonato.

En contraste, Sport Huancayo no presenta bajas confirmadas por lesión ni suspensión para esta última jornada. El equipo local dispone de la totalidad de su plantilla principal para buscar los tres puntos en casa.

¿A qué hora y dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre cremas y huancaínos está programado para este domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo. Las planillas oficiales confirmadas por ambos clubes se darán a conocer aproximadamente una hora antes del inicio del compromiso.

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