Javier Sanguinetti, jugador de Sport Huancayo, advierte a Universitario y Alianza Lima: “Nos ilusiona lograr algo histórico”

Sport Huancayo sueña con el Torneo Clausura 2026. Una de sus figuras habló del momento del equipo y le dejó un mensaje a los grandes de Lima.

Sport Huancayo es uno de los tantos equipos que sueña con ganar el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Es uno de los líderes (junto a Sporting Cristal) antes del inicio de la jornada 13, pero tiene varios rivales que lo pueden igualar o hasta superar. Precisamente, en la previa a su duelo ante un duro Alianza Atlético, una de sus figuras, Javier Sanguinetti, mandó una advertencia para todos los que pelean arriba.

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Huancayo mira a todos desde arriba, pero tiene muy cerca a rivales que pelean siempre como el tricampeón Universitario y Alianza Lima. Gran motivo del buen momento del equipo de Richard Pellejero es el buen rendimiento de Javier Sanguinetti, uno de sus delanteros. Con 7 anotaciones en el Torneo Clausura 2026, es la carta de gol de este equipo.

En entrevista con L1 Radio (L1MAX), el atacante argentino de 36 años, que está en su segunda temporada con el ‘Rojo Matador’, sabe que su equipo está en la pelea, aunque necesita mejorar en la Tabla Acumulada. “Matemáticamente estamos afuera. Pero viendo la situación que estamos, creo que estamos muy ilusionados por poder lograr algo histórico también para el club”, afirmó.

Es un claro mensaje para todos los que vienen en la pelea. La ilusión de Huancayo hace que sea un rival de peligro para todos, aunque sabe que lo que se viene será duro. “Esto es fecha a fecha. Tenemos todos los partidos que van a ser complicados”, consideró.

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🎙️Javier Sanguinetti EN VIVO: "Viendo la situación que estamos, nos ilusiona lograr algo histórico para el club. Todos los partidos son complicados"#L1Radio



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Precisamente, el conjunto de la sierra central del Perú está ubicado en el décimo puesto de la tabla Acumulada, por lo que no puede entrar en la pelea por el título nacional. Esto se debe al duro arranque de temporada que ha tenido. “Nos ha costado salir de la parte baja, pero felizmente a base de esfuerzo y compromiso, el equipo salió adelante. Hoy nos encontramos en una situación privilegiada”, dijo.

🎙️Javier Sanguinetti EN VIVO: "Ha sido un año raro para nosotros, pero hoy estamos en una situación privilegiada. Todavía no conseguimos nada, quedan cinco FINALES"#L1Radio



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¿Qué partidos le quedan a Sport Huancayo?

Al Torneo Clausura 2026 le quedan cinco jornadas. Sport Huancayo lleva una racha de seis victorias consecutivas, lo que le permitió meterse como líder antes del arranque de la jornada 13. Ahora, le quedan tres partidos como local y dos como visitante.

La mala noticia para el equipo de Pellejero es que cuatro de sus cinco rivales están entre los primeros ocho puestos del Torneo Clausura 2026. Le tocará enfrentar como local a Alianza Atlético, a Melgar y a Universitario de Deportes. En tanto, como visitante, deberá visitar Chongoyape para jugar ante Juan Pablo II College y, luego, viajará a Cusco para enfrentar a Cienciano (el único rival por fuera del Top 8 del Clausura).

LOS PARTIDOS DE SPORT HUANCAYO PARA EL FINAL DEL CLAUSURA:

Fecha 13: vs. Alianza Atlético | IPD Huancayo | Sábado 24 de octubre | 12:45 horas.

Fecha 14: vs. Juan Pablo II College | Complejo Juan Pablo II | Martes 27 de octubre | 15:00 horas.

Fecha 15: vs. Melgar | IPD Huancayo | Lunes 2 de noviembre | 11:00 horas.

Fecha 16: vs. Cienciano | Inca Garcilaso de la Vega | Sábado 7 de noviembre | 20:30 horas.

Fecha 17: vs. Universitario | IPD Huancayo | Sábado 14 de noviembre | 16:00 horas.*

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*La Fecha 17 no tiene programación confirmada de manera oficial.

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