Hoy se juega el Universitario vs. Sport Huancayo, por la Liga 1. De acá sale el campeón del Torneo Clausura 2026. Conoce dónde verlo en vivo.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes protagonizan este domingo 22 de noviembre el partido más esperado de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el Estadio IPD de Huancayo en horario unificado y define el rumbo del título nacional en la recta final de la Liga 1.

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Los dirigidos por Fabián Bustos visitan los 3.200 metros de altitud de la “Incontrastable” con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones en la cima. Por su parte, el “Rojo Matador” llega como líder del certamen y busca sellar el campeonato frente a su afición.

Tendemos el partido de Universitario vs. Sport Huancayo. (Foto: X).

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo hoy?

El compromiso entre cremas y huancaínos comienza a las 3:00 p. m. (hora peruana), en simultáneo con el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano en Lima. Esta programación busca garantizar la transparencia deportiva en la definición del Torneo Clausura.

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Si sigues el encuentro desde el extranjero, revisa la guía horaria según tu ubicación:

País / Zona horaria Hora del partido Perú, Colombia y Ecuador 3:00 p. m. México y Centroamérica 2:00 p. m. Bolivia y Venezuela 4:00 p. m. EE. UU. (Este – Miami / Nueva York) 3:00 p. m. EE. UU. (Pacífico – Los Ángeles) 12:00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 5:00 p. m. España 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Sport Huancayo en vivo por TV?

La transmisión televisiva oficial para todo el territorio peruano estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos de emisión de los partidos de local de Sport Huancayo. Puedes sintonizar la señal en las principales cableoperadoras del país:

DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

Claro TV, Best Cable y Win TV: Disponible en sus respectivos paquetes deportivos de L1 MAX.

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¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo online por streaming?

Para ver el partido por internet desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV, la opción principal es la plataforma oficial L1 Play. El acceso requiere una suscripción activa al servicio.

Asimismo, los suscriptores de televisión paga pueden seguir la señal en vivo sin costo adicional mediante DGO, Movistar TV App, Claro Video y TV 360 de Bitel. Para los hinchas residentes en el exterior, el encuentro estará disponible a través de Fanatiz y Zapping (según disponibilidad regional).

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¿Qué se juegan ambos equipos en esta última fecha?

El choque en Huancayo tiene impacto directo en los playoffs de la Liga 1 2026. Sport Huancayo lidera la tabla tras encadenar una histórica racha de nueve victorias consecutivas y depende de sí mismo para levantar el trofeo del Clausura.

Universitario, ubicado en el tercer puesto del torneo corto, necesita vencer de visita y esperar un tropiezo de Sporting Cristal ante Cienciano. De ganar el Clausura, los cremas clasificarían directamente a la final nacional frente a Alianza Lima; de lo contrario, disputarán las semifinales.

DATOS CLAVE

22 de noviembre a las 3:00 p.m. jugarán Universitario y Sport Huancayo.

L1 MAX transmitirá el partido oficial en DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Nueve victorias consecutivas tiene Sport Huancayo, líder del Torneo Clausura 2026.