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EN VIVO Alianza Lima vs. ADT Tarma GRATIS por la Liga 1: VER vía Movistar Play, L1 MAX, y Fanatiz

Alianza Lima vs. ADT Tarma es el partido de lujo que nos trae la Liga 1. Conoce todos los detalles, mediante nuestro minuto a minuto en vivo.

EN VIVO Alianza Lima vs. ADT Tarma por la Liga 1.
© GeminiEN VIVO Alianza Lima vs. ADT Tarma por la Liga 1.

Alianza Lima visita esta tarde a ADT en la altura de Tarma por la décima jornada del Torneo Apertura. El equipo blanquiazul llega con la obligación de sumar tres puntos tras caer en el clásico ante Universitario de Deportes.

El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, un escenario históricamente difícil para los equipos de la capital. Se espera un lleno total para ver al cuadro íntimo frente al “Vendaval Celeste”.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT por Liga 1?

El pitazo inicial está programado para las 3:15 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por el técnico blanquiazul buscarán imponer condiciones desde el arranque para evitar el desgaste por la altura.

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Alianza Lima vs. ADT, partido por la Liga 1. (Foto: X).

Para el resto de la región, el horario será: 2:15 p. m. en México, 4:15 p. m. en Chile y Argentina, y 3:15 p. m. en Colombia y Ecuador.

Canales para ver Alianza Lima vs. ADT EN VIVO

La transmisión oficial del partido estará a cargo de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 Max). Podrás sintonizarlo en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Si prefieres seguir el duelo vía streaming, las plataformas autorizadas son Liga 1 Play, DGO (Directv GO) y Fanatiz para el público internacional. También podrás seguir las incidencias por Movistar TV App. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

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Posibles alineaciones del partido

Alianza Lima formaría con Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez, Quevedo, Vélez, Castillo y Paolo Guerrero en el ataque.

Por su parte, ADT alinearía a Solís; Gómez, Soto, Pérez, Ojeda; Guivin, Alvino, Rojas, Cedrón, Benítes y Bauman como referente de área.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima visita a ADT hoy a las 3:15 p. m. por el Torneo Apertura.
  • El partido se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido por L1 MAX.
  • El delantero Paolo Guerrero figura en la posible alineación titular del equipo blanquiazul.

¡PLANILLAS PRINCIPALES!

Las alineaciones oficiales del partido entre ADT y Alianza Lima por la Liga 1 han sido confirmadas conforme a las listas presentadas.

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¡ALINEACIÓN CONFIRMADA!

Alianza Lima sale ante ADT en Tarma con: Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Antoni, Huamán, Pavez, Castillo, Vélez; Eryc y Ramos.

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¡ASÍ LLEGA ALIANZA LIMA Y ADT!

A continuación, se presenta un análisis de las estadísticas de los 8 duelos más recientes entre ADT Tarma y Alianza Lima en el marco de la Liga 1.

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¡PRESENTACIÓN DEL PARTIDO!

El encuentro entre ADT y Alianza Lima en Tarma será un desafío que pondrá a prueba tanto la estrategia como la resistencia de ambos equipos.

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¡TRABAJARON MENTALIZADOS EN ESTO!

Alianza Lima pasó la noche en Tarma proyectándose en jugar frente a ADT.

¡BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN!

Alianza Lima estará jugando contra ADT Tarma como visitante, en un enorme duelo de Liga 1.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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