EN VIVO Alianza Lima vs. ADT Tarma GRATIS por la Liga 1: VER vía Movistar Play, L1 MAX, y Fanatiz

Alianza Lima visita esta tarde a ADT en la altura de Tarma por la décima jornada del Torneo Apertura. El equipo blanquiazul llega con la obligación de sumar tres puntos tras caer en el clásico ante Universitario de Deportes.

El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, un escenario históricamente difícil para los equipos de la capital. Se espera un lleno total para ver al cuadro íntimo frente al “Vendaval Celeste”.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT por Liga 1?

El pitazo inicial está programado para las 3:15 p. m. (hora peruana). Los dirigidos por el técnico blanquiazul buscarán imponer condiciones desde el arranque para evitar el desgaste por la altura.

Alianza Lima vs. ADT, partido por la Liga 1. (Foto: X).

Para el resto de la región, el horario será: 2:15 p. m. en México, 4:15 p. m. en Chile y Argentina, y 3:15 p. m. en Colombia y Ecuador.

Canales para ver Alianza Lima vs. ADT EN VIVO

La transmisión oficial del partido estará a cargo de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 Max). Podrás sintonizarlo en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Si prefieres seguir el duelo vía streaming, las plataformas autorizadas son Liga 1 Play, DGO (Directv GO) y Fanatiz para el público internacional. También podrás seguir las incidencias por Movistar TV App. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Posibles alineaciones del partido

Alianza Lima formaría con Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez, Quevedo, Vélez, Castillo y Paolo Guerrero en el ataque.

Por su parte, ADT alinearía a Solís; Gómez, Soto, Pérez, Ojeda; Guivin, Alvino, Rojas, Cedrón, Benítes y Bauman como referente de área.

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