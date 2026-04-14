Movimiento en marcha que puede sacudir el mercado de entrenadores. Un técnico que fue campeón de la Liga 1 de Perú con Sporting Cristal en 2016 y con pasado reciente en Alianza Lima en 2024, está en la mira de Sport Club do Recife.

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Actualmente al mando de Defensa y Justicia, el técnico argentino Mariano Soso podría dar un nuevo salto internacional. Según informó el periodista Uriel Iugt, el club brasileño ya inició conversaciones y prepara una oferta formal en las próximas horas.

El interés no es casual. Sport Club do Recife, histórico campeón del Brasileirao en 1987, busca un proyecto sólido para regresar a la élite del fútbol brasileño, y el perfil de Soso encaja con esa idea de juego y desarrollo.

Sin embargo, la operación no será directa. Mariano Soso tiene contrato vigente con Defensa y Justicia, por lo que cualquier salida deberá pasar por una negociación entre clubes o una cláusula de rescisión.

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Mariano Soso es opción en Sport Recife. (Foto: X)

De ser campeón en Perú a dirigir en Brasil: Mariano Soso a Sport Recife

Para el entrenador, sería una oportunidad de revalidar su carrera en un contexto exigente y competitivo como el fútbol brasileño, donde cada proyecto se mide con resultados inmediatos. Además, Mariano Soso ya estuvo en Sport Recife y el recuerdo que se guarda todavía le da crédito para volver.

Así, el futuro de Mariano Soso entra en fase decisiva. Las conversaciones ya están en curso y todo indica que el próximo paso podría estar en Brasil. No hay que olvidar que el técnico argentino dirigió varios cuadros en Perú como Real Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima.

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Mariano Soso fue campeón de la Liga 1 de Perú con Sporting Cristal en el 2016. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Mariano Soso?

Mariano Soso es un técnico argentino de 44 años, debutó como entrenador con Real Garcilaso en Perú y ha sido campeón con Sport Recife del Pernambuco en el 2024 y Sporting Cristal de la Liga 1 en el 2016.

¿Qué clubes de Perú dirigió Mariano Soso?

Mariano Soso dirigió cuatro clubes en Perú: Real Garcilaso (2015), Sporting Cristal (2016-campeón nacional), Melgar (2023) y Alianza Lima (2024).

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Datos claves

Sport Club do Recife inició conversaciones para fichar al técnico argentino Mariano Soso.

El entrenador Mariano Soso mantiene actualmente un contrato vigente con Defensa y Justicia.

Soso registra títulos en Perú tras ser campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal.